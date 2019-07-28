堅稱韓國瑜支持者是loser　柯文哲：統計上就是這樣

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者陳家祥、季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲28日參拜雲林斗南新厝寮六房媽紅壇，由於國民黨總統提名候選人、高雄市長韓國瑜是雲林女婿，被問到是否有踩場意味，對此，柯文哲表示，「台灣小小的，走來走去都遇到」，對於之前稱韓國瑜的支持者是loser，柯文哲強調，統計上就是這樣。

柯文哲日前直指高雄市長韓國瑜最大的支持族群是loser，韓國瑜27日在節目反駁說支持他的人不只loser，還有很多中小企業老闆。柯文哲表示，本來就常態分佈，統計上來講就是這樣，每一個都有特殊的（族群），旁邊還是有，但百分比佔比較少。

另外，柯文哲稱韓國瑜出線後，知識藍、經濟藍很焦慮，被質疑在階級劃分，柯文哲強調，隨便去問大家都這樣講啊，不然你去問趙少康，科學就是科學，數據分析都看得出來。

內政部長徐國勇不滿臉書韓粉社團散佈謠言，日前表示要「吉（告）」了傳遞假訊息的網友。對此，柯文哲表示，訴訟是人民的權利，要告沒有辦法，遠雄告台北市政府大小小至少超過10個案子，一直覺得台灣不是正常的國家就是這樣。

他接著表示，很多東西要咬緊牙關，從小事做起，然後就是很堅持，台北市很明顯弊案少掉，要很堅持撐住，跟大家耗，耗到最後受不了的先走，「蔡英文旁邊那些人我們看一看，這沒有用啦」。