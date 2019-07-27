與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押

▲逆子與老父口角竟將人打到重傷昏迷，送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

父子口角竟演變成子殺父！孫姓男子26日疑跟老父要錢不成發生口角，竟對父親拳打腳踢，甚至用停車告示牌石墩重毆頭部及身體，外婆上前阻止也遭打傷。2人送醫後，孫父傷重不治，孫男遭警方依殺害直系血親尊親罪移送台中地檢署，複訊後聲押獲准。

台中市消防局26日下午3點多獲報，北區德化街有民眾受傷，消防隊到場後發現，70歲的孫姓老翁與88歲胡姓老婦受傷，其中孫翁傷勢嚴重倒地昏迷，立刻將2人送醫。孫翁因傷勢過重，急救後於當晚宣告不治，胡婦則生命徵象穩定，住院觀察。

據了解，41歲孫姓男子是孫姓老翁的兒子，胡婦則是他外婆，孫男下午疑似向父親要錢不成，發生激烈口角。他大怒對父親拳打腳踢，還用鋁門夾擊父親身體，接著用請勿停車告示牌的石墩，重砸父親頭部和身體。孫翁當場倒地昏迷，孫男外婆見狀上前攔阻，也遭毆打成傷，其母親更當街下跪，求兒子不要再打了。

警方獲報到場，將行兇孫男壓制上銬，並帶回派出所，警詢後依殺害直系血親尊親罪移送台中地檢署，檢察官複訊後，向台中地院聲押獲准。

警方表示，目前已報請檢察官相驗，以釐清死因及孫男殺人動機。

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