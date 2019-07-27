加強警民橫向聯繫　第六分局辦社區治安會議

▲第六分局舉辦社區治安會議，市警局長楊源明出席致詞。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

為加強里民與勤區警員橫向聯繫，維護社區治安，第六警分局25日邀請地方社團及里鄰長等舉辦社區治安會議，除說明台中治安日趨平穩外，也邀請台中地檢署檢察官及分局單位主管報告，讓民眾了解警民合作的重要性，盼台中成為治安宜居模範城市。

第六警分局25日晚間在西屯區公所舉行「108年度社區治安會議」，邀來西屯區各里、鄰長、保全業、社區管委會、社區發展協會及守望相助隊，約300人與會參加。除由分局長盧廷彰主持外，台中市警局長楊源明、西屯區長陳寶雲等人也出席。

局長楊源明致詞時表示，內政部警政署統計數據中，台中市在2015年至2019年，每10萬人口犯罪指標案件發生數都是6都最低；全般刑案、暴力犯罪、全般竊盜、詐欺犯罪均呈現發生率減少、破獲率上升趨勢，顯示治安狀況平穩。

他也說，市警局在今年及去年已執行3波「安居緝毒專案」，績效六都第一，更獲得行政院院長蘇貞昌表揚，檢肅非法槍械部分也勇奪6屆冠軍。

楊源明說，維護治安需要大家與警方一起努力，希望警民合作，將預防犯罪等防患未然的觀念漸漸深入社區，讓台中市治安更加平穩安全，成為治安宜居模範城市。

▲▼第六分局舉辦社區治安會議，盼加強警民橫向聯繫互動。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六分局分局長盧廷彰表示，維護治安是警察天職，但警力有限，需藉由各里長、鄰長熟悉當地環境的優勢，期望轄區居民能與警察單位密切配合，以維持治安的轄區的平穩。未來分局將持續在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等3大面向持續努力，並籲請社區居民與警方密切配合，共同營造更「互信、安全、溫馨」的生活環境。

會議中也邀請到台中地檢署檢察官張時嘉宣導反賄選，鼓勵民眾勇於檢舉以嚇阻候選人不敢利誘行賄。偵查隊隊長吳柏羲及交通組組長蔡榮錠也提出工作簡報，讓民眾深入了解最新的治交安狀況。

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