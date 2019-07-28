台中啃老男逆倫！鋁門夾擊、石墩砸殺爸　外婆勸阻「遭痛賞巴掌」

▲孫男要錢未果，竟持石墩砸死父親。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者莊智勝／台中報導

台中市北區德化街26日下午發生逆子弒父案，41歲的孫姓男子經商失敗後長期無業、在家啃老，日前孫男有意重起爐灶，向父親開口要了一千萬元作為生意資金，不料卻遭老父拒絕，孫男惱羞成怒，先以鋁門狠夾父親身體，再走到門口拿起停車告示牌下的石墩底座朝著父親猛砸，當場將其打死。在孫男逞凶期間，外婆見狀曾上前制止逆孫，不料卻反遭痛賞巴掌；一旁的母親見狀，只能跪地哭求兒子「不要再打了！」

據悉，孫姓男子過去曾經經商，但生意失敗後就返回老家與父母、外婆同住，長期失業在家，平日缺錢就找父母伸手討要；先前孫父看不下去，曾好言規勸兒子外出找工作、重新出發，但孫男仍是不為所動，繼續當個啃老族。

案發前一天（25日），孫男有意東山再起、再開公司經商，但資金苦無下落，因此開口向父親討要一千萬元作為資本，但卻遭到拒絕；26日當天，孫男再度開口討錢未果，與父親爆發激烈口角衝突，孫男情緒失控，憤而動手痛毆年邁的父親，不但以鋁門狠狠夾擊父親身體，還走出門口拿起停車告示牌下的石墩底座朝著父親一頓猛砸，導致孫父重傷倒地，當場失去意識。

▲救護人員到場時，孫父已經沒有意識，外婆胡婦也受傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

孫男發狠逞凶、情緒激動，外婆胡婦見到女婿遭到痛毆，急忙上前制止，不料卻反遭暴走的孫男狠狠賞了一巴掌、甚至掄拳痛打。孫母眼見情況失控，丈夫、母親紛紛倒地，嚇得情緒崩潰，當街跪地哭求兒子「不要再打了！」

事後鄰居見狀，嚇得急忙報案，台中市消防局獲報後趕抵現場，發現70歲的孫姓老翁、及88歲的胡姓老婦已經倒地，其中孫翁傷勢相當嚴重，陷入昏迷沒有意識，經送醫搶救後仍然於26日晚間宣告不治身亡；而胡婦則是生命徵象穩定，但仍需住院觀察。

警方也當場將行凶的孫男上銬逮捕，並帶回警局偵訊，訊後依殺害直系血親尊親罪移送台中地檢署，經複訊後檢方向法院聲押獲准，後續將報請相驗，釐清孫父死因、及孫男殺人動機。

與老父口角竟把人打死 外婆勸架也被打傷 逆子收押