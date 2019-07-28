　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中啃老男逆倫！鋁門夾擊、石墩砸殺爸　外婆勸阻「遭痛賞巴掌」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼逆子與父親口角竟將人打到重傷昏迷，送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲孫男要錢未果，竟持石墩砸死父親。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者莊智勝／台中報導

台中市北區德化街26日下午發生逆子弒父案，41歲的孫姓男子經商失敗後長期無業、在家啃老，日前孫男有意重起爐灶，向父親開口要了一千萬元作為生意資金，不料卻遭老父拒絕，孫男惱羞成怒，先以鋁門狠夾父親身體，再走到門口拿起停車告示牌下的石墩底座朝著父親猛砸，當場將其打死。在孫男逞凶期間，外婆見狀曾上前制止逆孫，不料卻反遭痛賞巴掌；一旁的母親見狀，只能跪地哭求兒子「不要再打了！」

據悉，孫姓男子過去曾經經商，但生意失敗後就返回老家與父母、外婆同住，長期失業在家，平日缺錢就找父母伸手討要；先前孫父看不下去，曾好言規勸兒子外出找工作、重新出發，但孫男仍是不為所動，繼續當個啃老族。

案發前一天（25日），孫男有意東山再起、再開公司經商，但資金苦無下落，因此開口向父親討要一千萬元作為資本，但卻遭到拒絕；26日當天，孫男再度開口討錢未果，與父親爆發激烈口角衝突，孫男情緒失控，憤而動手痛毆年邁的父親，不但以鋁門狠狠夾擊父親身體，還走出門口拿起停車告示牌下的石墩底座朝著父親一頓猛砸，導致孫父重傷倒地，當場失去意識。

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲救護人員到場時，孫父已經沒有意識，外婆胡婦也受傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

孫男發狠逞凶、情緒激動，外婆胡婦見到女婿遭到痛毆，急忙上前制止，不料卻反遭暴走的孫男狠狠賞了一巴掌、甚至掄拳痛打。孫母眼見情況失控，丈夫、母親紛紛倒地，嚇得情緒崩潰，當街跪地哭求兒子「不要再打了！」

事後鄰居見狀，嚇得急忙報案，台中市消防局獲報後趕抵現場，發現70歲的孫姓老翁、及88歲的胡姓老婦已經倒地，其中孫翁傷勢相當嚴重，陷入昏迷沒有意識，經送醫搶救後仍然於26日晚間宣告不治身亡；而胡婦則是生命徵象穩定，但仍需住院觀察。

警方也當場將行凶的孫男上銬逮捕，並帶回警局偵訊，訊後依殺害直系血親尊親罪移送台中地檢署，經複訊後檢方向法院聲押獲准，後續將報請相驗，釐清孫父死因、及孫男殺人動機。

與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押

ET快訊
阿達分手Lulu首出聲！68字疑埋復合伏筆
甜美網紅沒發現濾鏡被刪「真面目全露」　斗內50萬網友崩潰刪帳
LIVE／全代會升級！國民黨正式提名韓國瑜參選2020
爸生前欠債！基隆男秒拋棄繼承…6天後知「真相」傻眼：500萬

關鍵字：台中,弒父,逆子,逆倫,外婆,石墩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄警休假回屏東酒駕自摔！　記大過主管連坐

不像外籍交換學生...　資深外事巡官識破烏干達籍非法移工

快訊／北車知名餅舖前「2男扭打」壓地狂揍！詭異姿勢交纏　目擊民眾嚇壞

黃牌重機上新北大橋疑自摔　37歲男騎士送醫不治

貿易商化身發明家狂賺2億　30年來變出上百件「專利品」

台中啃老男逆倫！鋁門夾擊、石墩砸殺爸　外婆勸阻「遭痛賞巴掌」

爸生前欠債！基隆男秒拋棄繼承…6天後得知「真相」傻眼：500萬飛了

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次　妻反擊交4片光碟「主臥室錄6小時、5小時」

影／新竹男登山脫臼！催搜救隊「很痛，快一點」：1小時送我下山

國安局私菸案持續延燒　北檢加班整理卷證　不排除下禮拜大動作約談

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

我的新面貌？5歲眼癌童「裝義眼」　鏡子前露燦笑...媽：你沒有不一樣

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

高雄警休假回屏東酒駕自摔！　記大過主管連坐

不像外籍交換學生...　資深外事巡官識破烏干達籍非法移工

快訊／北車知名餅舖前「2男扭打」壓地狂揍！詭異姿勢交纏　目擊民眾嚇壞

黃牌重機上新北大橋疑自摔　37歲男騎士送醫不治

貿易商化身發明家狂賺2億　30年來變出上百件「專利品」

台中啃老男逆倫！鋁門夾擊、石墩砸殺爸　外婆勸阻「遭痛賞巴掌」

爸生前欠債！基隆男秒拋棄繼承…6天後得知「真相」傻眼：500萬飛了

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次　妻反擊交4片光碟「主臥室錄6小時、5小時」

影／新竹男登山脫臼！催搜救隊「很痛，快一點」：1小時送我下山

國安局私菸案持續延燒　北檢加班整理卷證　不排除下禮拜大動作約談

別打隱翅蟲！醫曝4招防「腫成米其林寶寶」...這些點最易出沒

高雄警休假回屏東酒駕自摔！　記大過主管連坐

全代會／國民黨刪總統兼黨主席條款　洪秀柱：時機不宜

韓系婚紗瀏海的三個重點　長度剪到這，拍起來超上鏡

全代會／韓國瑜轟：民進黨權貴吃香喝辣　蔡英文執政倒退30年

網傳示威者圍堵數學家　丘成桐否認：污辱老人是自由？

抗議俄羅斯「選舉黑箱」1300人遭逮捕　警棍一揮…她頭流血倒地

元朗濺血衝突24傷2人嚴重　港警「拘捕11男」譴責暴力行為　

藍色小精靈也來了！4顆造型熱氣球新加入台東熱氣球嘉年華

不像外籍交換學生...　資深外事巡官識破烏干達籍非法移工

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次..

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：..

模擬「被」海扁！吃屎哥扮館長喊..

即／母帶幼女輕生1死2傷　前夫..

黃牌重機疑自摔　男騎士送醫不治

男登山脫臼很痛　催搜救隊：1小..

勾美女醫交疊19回！名醫當庭羞..

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救..

台中啃老男逆倫　外婆勸阻遭賞巴..

陪女考試！媽坐「死亡撞擊點」慘..

國小導師送男童遊戲點數　拐回家..

逆子與老父口角竟打死人遭收押

國安局私菸案延燒　北檢不排除下..

三重賊凌晨入侵民宅　現金鑽石全..

更多熱門

相關新聞

即／母帶幼女輕生1死2傷　前夫接電話嚇壞

台中市27日傍晚驚傳母攜2女輕生的人倫悲劇，消防人員到場時，發現11歲小女兒明顯死亡，已有屍斑；43歲林姓婦人及13歲大女兒則尚有生命跡象，但脖子上有勒痕，緊急送往慈濟醫院急救。目前警方正在釐清案情，初步懷疑3人是服藥輕生。

逆子與老父口角竟打死人遭收押

加強警民聯繫警局辦社區治安會議

中投公路有人開槍！原來是演戲

中彰貨車遭撞後斗噴飛　3人送醫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

林書豪爆哭大嘆：NBA放棄我了

吃屎哥真的去找館長單挑！

館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

雨天打野戰！男噴屎30次…醫驚見它猛鑽

Selina離婚3年「約阿中見面」

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次　妻反擊交4片光碟

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：500萬飛了

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟露出微笑

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面