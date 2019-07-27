快訊／台中媽帶幼女輕生1死2傷！前夫接電話一看嚇壞

▲台中驚傳母女輕生案，緊急送往慈濟醫院搶救。（圖／資料照）



記者柯沛辰／台中報導

台中市27日傍晚驚傳母攜2女輕生的人倫悲劇，消防人員到場時，發現11歲小女兒明顯死亡，已有屍斑；43歲林姓婦人及13歲大女兒則尚有生命跡象，但脖子上有勒痕，緊急送往慈濟醫院急救。目前警方正在釐清案情，初步懷疑3人是服藥輕生。

初步了解，周姓前夫是接獲大女兒求救電話，驚覺情況有異，才趕到前妻位在北屯區的住處查看，不料竟發現3人輕生，趕緊報案。

警消到場後發現，現場留有一封遺書，但小女兒已出現屍斑，林婦和大女兒脖子有勒痕，所幸經送醫救治，生命跡象穩定。不過，大女兒有嗜睡情況，母親情緒仍不穩定，目前院方已請身心科醫師會診，安排住院及後續事宜。

台中市家暴防治中心主任侯淑茹表示，林姓婦人與丈夫離婚，獨力撫養一對女兒，其中小女兒身障，原本有僱請外傭協助照護。不過，今年5月曾接獲外傭通報，指林婦想要帶2個孩子走上絕路。

侯淑茹指出，當時經社工人員介入輔導，研判林婦只是口頭宣洩，並無具體計劃，因此採取持續關懷，並通報小朋友學校。如今事發，已派社工關懷，將待母女恢復再做後續評估，若無適合方案，可能對大女兒進行安置。

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