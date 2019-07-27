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社會 社會焦點 保障人權

中投公路有人開槍！　原來是影片公司拍片演戲諷台中治安

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記者李忠憲／台中報導

民眾日前在網路YOUTUBE放上影片，描述重機騎士在快速道路上與小客車有行車糾紛，卻遭對方朝天開槍示警，暗諷台中治安不佳引起討論。台中警方找到影片製作者，雖確認是演戲，但恐怕引起民眾恐慌，仍依違反《社會秩序維護法》送辦。

▲▼民眾拍影片在快速道路開槍諷刺台中治安，遭警方送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲民眾拍影片在快速道路開槍諷刺台中治安，遭警方送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市警局刑警大隊獲報，日前有民眾瘋傳知名影音網站YOUTUBE影片，只見一輛大型重型機車行駛中投公路上，騎士解說要來帶大家騎一下中投公路，「你看吼！抓孤輪抓不起來」、「試一下我們這個車子可以多快」等。接著，前方一輛白色小客車突然變換車道，騎士高喊一聲「我要來執行自由秩序」就追上，還伸出左手作勢要敲擊自小客後照鏡表達抗議。

▲▼民眾拍影片在快速道路開槍諷刺台中治安，遭警方送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼民眾拍影片在快速道路開槍諷刺台中治安，警方認為會引發用路人恐慌。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼民眾拍影片在快速道路開槍諷刺台中治安，遭警方送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

小客車突然搖下車窗，副駕駛座女子亮出一把手槍，右後乘客座的男子拿出一把衝鋒槍伸出窗外，朝天連開數槍，嚇得騎士馬上放慢速度，不敢再追上前。

接著畫面出現文字描述「當你想敲爆別人後照鏡卻忘了自己是住在台中」、「別的地方可以，台中千萬不行」等，影片就結束。

警方勘驗影片後，由刑大科偵組根據影片中相關車號以車追人，26日漏夜找到拍片的影片製作公司30歲陳姓負責人到案說明。

▲▼民眾拍影片在快速道路開槍諷刺台中治安，遭警方送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方確認槍為道具槍。（圖／記者李忠憲翻攝）

陳男自認沒問題，還反問警方「大家不是都這麼做嗎？」他因先前看到北部有重機騎士怒砸自小客後照鏡的新聞報導才觸發靈感，影片確是公司拍攝並配置旁白，當天由他騎重機，其他3名公司員則擔任臨演開自小客。影片的槍枝是道具槍，無擊發動能，係加入特效及配音，用意係藉由kuso加反諷方式，提醒用路人不要過於衝動。

台中市刑大認為，陳男拍片前未申請，片頭未強調是模擬，且中投公路是民眾常走的交通要道，影片恐造成用路人及民眾恐慌引發不良效應，即使是拍宣傳或廣告片也不可取。除要求將影片下架外，也依社會秩序維護法第 63條5款的「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」裁處，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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關鍵字：開槍,中投公路,刑警大隊,youtube,台中

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