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台中受虐1歲女嬰近況曝！要出院了「缺照護費」　2天募得22萬讓她淚謝

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▲▼遭虐1歲女童生母生日當天許願，盼孩子能跟一般小孩一樣。（圖／翻攝臉書）

▲台中1歲女童遭郭姓保母嚴重施虐，目前傷勢情況穩定，估計下周就能出院。（圖／翻攝臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台中1歲女童遭郭姓保母嚴重施虐，6月21日發生顱內出血、手臂骨折，昏迷指數只有3，腦部損傷達4分之3，所幸經過30多天的治療後，女童目前已經能睜眼看人、手腳能動，預計下週就可以出院，為了給女童良好的恢復環境、減輕家屬經濟負擔，除了社會局有開設捐款帳戶，民間公益社團也幫忙募款。

中華民國護兒御兒團協會24日在臉書PO文，並且分享一張1歲女童的近況照片，可以看見女童的腦水腫已經消了一大半，頭上原本包覆的厚厚繃帶也已經拆掉，左手前臂的骨裂情況因為被棉被遮住看不到；她身旁則放了一個可愛的小豬玩偶，靜靜躺在床上睡覺、柔弱的模樣讓人相當憐惜。

請繼續往下閱讀...

協會表示，女童目前已經轉入普通病房、傷勢穩定，右手、右腳恢復狀況比較好，睡醒時伸懶腰右腳可以抬高、右手稍微可以握拳；左手、左腳比較遲緩，但不是沒有反應 ，而且已經能會睜眼看人，目前鼻胃管進食奶量大概100至120cc左右，預計下週就可以出院。

▲▼台中女童疑似遭保母虐待。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲協會26日下午已經更新貼文說，「募款金額已經足夠，感謝各界善心人士。」（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，目前母女倆人迫切需要處理的是，女嬰受傷後需要有人24小時看護，「加上每天的復健療程，如果媽媽全天後照顧她，兩個人連生活都成問題」，「她可以透過法律跟保母要求賠償，但問題是法律流程到判決賠償都要一年多」，加上現在這一段時間又是女童恢復的關鍵期，所以希望大家能捐款幫忙2人度過難關。

根據《自由時報》報導，協會考量施虐案的法律訴訟可能要1年多，因此評估後決定向大眾募款18萬元的救助金，但沒想到文章24日貼出後立刻引發熱烈迴響，短短2天就已經達標、募得了22萬元，真的非常感謝社會大眾的愛心，他們也強調錢是給女童的急難救助金，只會用來支付保母看護及復健等必要費用。

此外，協會26日下午已經更新貼文說，「募款金額已經足夠，感謝各界善心人士，兩天後會PO上所有的捐款明細。」

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關鍵字：台中,女嬰,受虐,普通病房,保母,受虐嬰,女童

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