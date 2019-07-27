中彰快速道路凌晨「驚悚追撞」！貨車後斗噴飛剩骨架　3人送醫

▲謝婦所駕駛的貨車遭到猛力追撞，後方車斗整個噴飛，僅剩下骨架，駕駛座車門也嚴重變形。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市台74線（中彰快速道路）27日凌晨3時54分發生追撞車禍，一輛由陳姓男子（53歲）駕駛的自小貨車當時沿著道路向西行，行經17.3K、西屯路段時，疑似未注意前方路況，撞上另輛小貨車，強大的撞擊力道當場將前車車斗撞飛，僅剩下骨架；這起車禍也造成3人受傷，所幸送醫治療後並無生命危險。

據悉，當時陳男開著小貨車載送水果，副駕駛座上還坐著兒子，2人行經事故路段時，疑似因天色昏暗、再加上未注意前方路況，往左切換車道閃避前車時，高速追撞由謝姓婦人（60歲）所駕駛的另輛小貨車，導致謝婦座車失控擦撞護欄，後方車斗也被撞飛；而陳男駕駛的貨車車身也嚴重毀損，當即側翻橫躺路旁。

警方趕抵現場時，貨物、零件碎片散落一地，立即將陳姓父子、謝婦救出，並送往醫院治療，所幸3人皆無生命危險。初步調查，雙方皆無酒駕，確切事故發生原因仍待進一步釐清。

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▼陳男駕駛的貨車在撞擊後側翻，車身嚴重毀損。（圖／民眾提供）