釣客旱溪釣魚一天未歸　警消找到深水潭…他在水底還沒浮上來

▲消防隊在旱溪暗夜搜尋3小時，雖尋獲溺水者，但已明顯死亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

旱溪傳出釣客落水死亡意外！男子一如往常，26日到北屯區和溪流域釣魚，直到晚間卻都沒回家，家屬去現場找尋，只見機車衣物卻不見人，趕緊通報119。果然搜尋3小時候，在溪裡深水坑處尋獲，但已身亡。警方表示，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

台中市消防局26日晚間11點許獲報，北屯區旱溪西路四段的旱溪有民眾疑似溺水，警消立刻派遣人車前往。失蹤者的兒子表示，49歲父親平時有釣魚習慣，出門釣魚後卻到晚上都沒回家，他到現場找尋，卻只有找到父親的機車、釣具和衣物，懷疑已經落水。

▲消防隊大批人員協助搜救。（圖／記者李忠憲翻攝）

第八大隊出動北屯、東山、大誠、文昌及大隊部11輛車及2搜橡皮艇，出動警義消共46人進行搜救，並在隔日12點多出動空拍機加入搜尋行動。

搜救行動直到凌晨2點，經研判現場水勢與白天無太大差別，失蹤者極可能在附近深水坑處，立刻集中人力及潛水人員於該處持續搜尋。果然在10多分鐘後，在深水坑處使用火鉤尋獲，但已明顯死亡。經家屬確認身分後，交由警方處理。

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