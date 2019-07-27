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蝶式鍵盤退場！　郭明錤：秋季16吋MacBook Pro可能率先採用剪刀腳鍵盤

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▲▼Apple MacBook Pro 13 Touch Bar 開箱動眼看。(圖／記者洪聖壹攝)

▲ 郭明琪認為，傳聞中今年秋季將發表的16吋MacBook Pro可能就會搭載剪刀腳鍵盤。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

知名蘋果供應鏈分析師天風國際證券郭明錤發布了一份新報告，主要針對Apple鍵盤的革新。他表示，Apple將開始在MacBook中使用更可靠的剪刀式鍵盤設計，並列出了更新的時間表。

根據外媒9to5mac報導，郭明錤的最新研究分享了一個更全面的鍵盤更新時間表，並說，「我們應該期待每台MacBook型號從目前的蝶式鍵盤，轉換到更可靠的剪刀腳鍵盤。」

郭明錤認為，蘋果將於今年秋季開始重新推出剪刀腳鍵盤，並會從傳聞中的16吋MacBook Pro上首次亮相。此外，雖近期發表的MacBook Air與13吋、15吋MacBook Pro都維持蝶式鍵盤設計，但在2020年之後，MacBook Air和MacBook Pro都將從蝶式鍵盤轉換為剪刀腳鍵盤

實際上，郭明錤曾於月初發出報告，預計今年新推出的MacBook Air會率先採用剪刀腳鍵盤，而MacBook Pro則必須要等到2020年才有機會採用，但近期的報告推翻了他先前的預測。

另一方面，郭明錤還認為，蘋果的iPad智能鍵盤將會被更多用戶採用，預測今年的銷量將達到200萬、2020年將達到400萬，然後在2021年達到700萬。郭明錤認為，智能鍵盤的成長主要歸功於iPadOS 13的更新，使iPad在筆記型電腦中更具競爭力。

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關鍵字：MacBook Pro,Apple,iPad,蘋果,蝶式鍵盤,剪刀腳鍵盤

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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