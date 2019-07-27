換新機考驗品牌忠誠度　引來iPhone用戶抱怨忠誠度非「滿意度」

▲ 根據外媒網路調查，「品牌忠誠度」已經不是網友選擇手機最看中的了。（圖／記者邱倢芯攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

據外媒GSMArena在上周針對「您對目前的手機品牌感到滿意嗎？」進行了一項網路問券調查，6天內吸引了近萬人投票，調查結果發現，民眾在選擇手機時，品牌忠誠度已不是最重要的了！

根據GSMArena問卷結果發現，有近三成的人表示已經找到了心目中最信任的手機品牌，並且會在這品牌中選擇手機，且並不過於在意產品的質量，而是優先考慮對品牌的忠誠度。此外，還有二成的人表示，雖然會先考慮熟悉的品牌，但不排斥轉移到其他品牌、選擇性能較好的產品。

經由調查發現，目前最大多數人（42%）更願意為每次更換手機進行資料搜尋或是研究，並且給予各品牌平等的機會。此外， 還有一小群人（8％）喜歡嘗試新事物，並以實驗的名義在品牌之間跳躍。

觀察問券的留言評論，許多人分享了選擇手機的經驗，一些人表示換手機是因為品牌被收購後品質有所下降，或是有些品牌價格過高。

然而提及品牌忠誠度，還有網友留言指出，品牌忠誠度不見得是品牌「滿意度」。一位網友分享，自己是蘋果用戶，但是卻說「我可以告訴你，普通的Apple客戶對他們的設備最不滿意」。網友抱怨，蘋果設備時常沒有被告知就召回，性能和電池壽命不佳，螢幕經常黑屏、凍結，照片效果不那麼吸引人，不斷受到設備的騷擾，無法登錄或購買其他Apple產品。

網友說，但即使有這些抱怨，大約70%~80%的人還是會選擇另一台Apple設備。他直言，「為什麼？因為謊言。『他們只是工作』、『如果你沒有iPhone，你就無法與其他iPhone交談』、『他們更容易使用』、『更安全』、『他們有更好的構建質量』、『你需要imessage與其他iPhone交談』，這很難改變。」