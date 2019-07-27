路痴用戶的福音！蘋果申請AR導航新專利　要走哪條車道一目了然

▲ 蘋果申請了一項「使用擴增實境導航」專利，改變過去以俯視地圖導航的方式。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

Apple Maps一直落後於Google地圖，但根據蘋果最新申請的一項專利顯示，它們正在探索在Apple Maps中構建擴增實境（AR），希望能透過這方法幫助駕駛更輕鬆找到正確的路。

根據外媒Cult of Mac報導，蘋果申請了一項名為「使用擴增實境導航」的專利，將路線資訊疊加到汽車前方道路的實境上，因為從前由上而下的俯視地圖，並不能讓駕駛輕易地弄清楚他們的所在車道。

根據蘋果提出的專利描述，駕駛須將iPhone安裝在汽車儀表板上，並將相機對向道路，這項技術可以通過在用戶面前捕獲圖像（例如，在車輛前面）並在上面疊加導航圖層來增強用戶的感知現實，讓用戶可以清楚且容易地理解要位於哪個車道。此外蘋果指出，如果駕駛員戴著一副AR眼鏡，它的效果可能會更好。

根據專利資料顯示，這系統可以確切地知道駕駛員當前在哪條車道上，並向他們顯示他們需要切入哪條車道。對於用路人來說，這些細節可以幫助他們減少走錯路的機會。

據稱，蘋果公司多年來一直在開發這些產品，儘管最近一份未經證實的報告表明該項目已被擱置，但根據專利申請來看，蘋果在這領域依舊很有開發野心。