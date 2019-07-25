港警禁止遊行：參與「光復元朗」的人會對元朗居民存「敵對感情」

▲白衣人現蹤元朗！地鐵突擊示威者見人就打。（圖／翻攝自臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

元朗西鐵站21日晚間爆發白衣人無差別襲擊乘客的暴力事件，導致有香港團體發起27日「光復元朗」遊行，不料卻被港警反對此次遊行申請。署理新界北總區指揮官曾正科25日闡述反對的原因是基於三大考慮，包括遊行路線、元朗區公共安全及社會氣氛等。

曾正科在記者會上指出，申請人只估算遊行人數只有約300人，但網路上卻有超過萬人表示會參與，因此他不認為申請人有能力控制場面；當日遊行路線涉及元朗線最主要幹道，附近還有輕鐵站，上空鋪滿高壓電纜，因此若有人誤闖並觸及電纜，相信會對市民安全構成威脅。

▲元朗白衣人與市民爆衝突。（圖／路透社，下同）



曾正科再稱，因終點站設在元朗站的巴士總站，附近有不少村落，包括南邊圍村、西邊圍村、英龍圍村及商場等，出入人流非常多，空間不足以讓人群聚集，因此他們評估人群最後會被迫進入周邊的村落及商場，然而到時若發生衝突，警方也難以處理。

此外，曾正科還解釋，「光復元朗」遊行是基於21日的暴力事件，參與者可能對元朗居民存有「敵對感情」，雙方發生衝突機會甚大。因此他認為遊行會破壞社會安寧，對公眾安全及秩序產生重大威脅，所以需要禁止高風險的活動，並強調非犧牲市民的集會自由，也不同意是害怕地區人士。

不過，遊行申請人鍾健平表示，他已對遊行被否決一事向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，26日下午2點在油麻地梁顯利社區中心會進行聆訊。對於結果，他其實沒有什麼信心，因為上訴委員會「一般比較重視警方的意見」，但若最後被駁回，他仍會照原訂路線1人遊行。