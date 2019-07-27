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替男性訂閱戶GG打分數　靚麗女網紅月賺38萬！

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▲女網紅愛麗眉(Ally Mae)，月賺35萬。（圖／翻攝自網路)

▲▼女網紅愛麗眉，月賺38萬。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

一名靚麗女網紅靠著在網路上販賣「清涼」內容成為高収入一族。她經營的「只有粉絲」(The Only Fans)網站，由於內容麻辣(包括替男性客戶的GG打分數) ，讓她每月狠撈1萬英鎊(約38萬元新台幣) 。

來自英國布萊克浦鎮(Blackpool)、今年20歲的愛麗眉(Ally Mae)，從2018 年開始利使用她迷人的外表來賺錢。當時她只是當網路直播主，藉此換取報酬。

但很快她就發現了一個種更容易發大財的方法。她決定成立「只有粉絲」網站，讓她可以分享許多火辣辣的照片和影片給付費的訂閱戶，以及大方滿足一些粉絲古怪的要求。結果證明這是一個聰明的做法，因為很快她就不必再當費時費力的全職直播主了。

隨著「只有粉絲」的業務蒸日上，她推出的內容和服務更「重鹹」。她向每位訂閱戶每月收取10.40英鎊(約400元新台幣)的費用，讓他們觀看她所PO的「重鹹」內容，當中包括裸照和露骨的影片。

這個網站目前獲得77,800個讚，以及成千上萬的粉絲。每個月她都可以從訂閱戶那裡賺到1萬英鎊， 一年下來收入高達12萬英鎊(約456萬元新台幣)。

她甚至可以提供「客製化服務」來賺取額外收入。因為一些男性訂閱戶會請她來為自己的GG打分數。甚至有人直接送來赤裸裸的GG影片。她透露，還有一名粉絲送上自己跟性愛娃娃「嘿咻」的影片。

愛麗眉回憶說：「這是相當奇怪的經驗。他在視訊鏡頭前表演了『狗仔式』的性愛。我從事的這個行業，的確會碰到許多千奇百怪的東西。」

▲女網紅愛麗眉(Ally Mae)，月賺35萬。（圖／翻攝自網路)

▲女網紅愛麗眉(Ally Mae)，月賺35萬。（圖／翻攝自網路)

ET快訊
總統專機7年賣3.6萬條菸　馬政府2訂單失蹤
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關鍵字：愛麗眉,Ally Mae,Only Fans,女網紅

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