凱特王妃擔任溫網男單冠軍頒獎人　粉藍色洋裝成場上最美風景

凱特王妃是熱血的網球迷，每年的溫布頓賽事從不缺席，自2016年接棒伊莉莎白女王後，成為草地網球協會的贊助者。溫布頓網球賽男單決賽中，Novak Djokovic大戰費德勒5小時奪下冠軍。冠軍獎盃由凱特王妃親自頒發。

凱特王妃這次選擇英國設計師Emilia Wickstead的客製長洋裝，一身天空粉藍色系搭配她最愛的裸色款高跟鞋，來自Aldo的尖頭高跟鞋，紫綠色蝴蝶結胸針則是協會的標誌，一對珍珠吊墜耳環則是來自德國品牌In2Design，在艷陽高照的溫布頓球場上看起來清爽迷人。

身為贊助者的凱特王妃親自頒獎給Novak Djokovic和費德勒。Novak Djokovic接受獎盃時，還向凱特王妃行禮，點頭的模樣讓球迷大呼可愛。

凱特王妃頒亞軍銀盤給費德勒時，也向費德勒表示他真的打得很棒。凱特王妃私下的確是費德勒的忠實球迷，甚至一家人與費德勒都有私交，據說費德勒也曾經親自指導喬治王子打網球。

※編輯：Travis Travie |

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