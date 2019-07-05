妙齡女遭綁架淪性奴7年 晚上睡在棺材裡！

▲柯琳․史坦被綁架後淪為性奴長達7年，晚上更要像鬼一樣睡在「棺材」裡。(圖／翻攝自第五頻道」)

國際中心／綜合報導

美國一名妙齡女子不但被人綁架、淪為性奴長達7年，晚上更要像鬼一樣睡在「棺材」裡，事件曝光後，讓她獲得「棺材女」的外號。受害人的名字叫柯琳․史坦(Colleen Stan)。她的噩夢，是從1997年時開始的。

1977年5月19日，當時才20歲、天真無邪的她準備從俄勒岡州的家到加州參加朋友的生日趴。為了想省點錢，她決定搭順風車。她在大馬路上揮手攔車耗了約半小時後，她的「好運」似乎來了。

霍克(Cameron Hooker)和妻子珍妮絲(Janice Hooker)駕駛著的車，在她身邊停了下來，邀她上車。 柯琳上車後，剛開始時氣氛還算融洽。這對夫婦長相安全無害，車上的嬰兒更讓她放鬆了戒心。

但車子開了一會後，霍克把車停在了荒郊野外，並且拿出一柄大大的、鋒利的屠宰刀，抵住了柯琳的脖子，對她說：「雙手放在頭上。」 之後夫婦倆用布塞住她的嘴，並且用一個袋子蓋住她的頭，再把她捆綁起來。

▲柯琳和她的綁架者霍克。(圖／翻攝自第五頻道」)

這對夫婦把她載回了位於加州雷德布拉夫市(Red Bluff)的房子，再把她放進一個類以棺材的長方型箱子裡。接下來的7年裡，柯琳幾乎每天有20個小時以上都是在這副「棺材」裡度過的。只有在被虐待、毆打和被霍克性侵的時候，才會被放出來。

霍克警告柯琳，他們屬於某個很可怕的組織，如果她膽敢逃跑，「組織」會追蹤到她，並且毫不猶豫的把她殺掉。被嚇壞了的柯琳，被迫跟霍克簽下「性奴合約」。

當了7年性奴後，霍克動了心，想把她收為「 二奶」。但這個決定對霍克的「原配」珍妮絲來說， 是個重大打擊。 1984年某一天，珍妮絲開車載柯琳逃離這個魔窟。

兩年後， 珍妮絲獲得警方的「免罪保證」，終於出面指證霍克的罪行。原來，當年她15歲的時候，也是遭霍克綁架的受害者。

讓人跌破眼鏡的是，儘管經歷了7年悲慘的性奴生涯，柯琳仍然在法庭上不斷為霍克求情。有專家認為，她是得了「斯德哥爾摩症候群」：當霍克對柯琳流露些許關愛時，她對這名綁架者也動了真情。不過最後霍克還是被判了104年徒刑。

柯琳這段悲慘遭是後來被拍成紀錄片《箱中之女》(Girl in the Box)。這部紀錄片最近在英國「第五頻道」(Channel 5)重播。

▲柯琳․史坦晚上更要像鬼一樣睡在「棺材」裡。(圖／翻攝自第五頻道」)