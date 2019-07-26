台中妹困餐廳廁所尖叫！男友破門救人...1分鐘後鎖匠傻了

記者柯沛辰／綜合報導

台中一對情侶到近日到知名吃到飽餐廳約會，不料女方如廁時遇門鎖故障受困，嚇得頻頻放聲尖叫。第一時間，餐廳人員不斷安撫並通知鎖匠，但男友護愛心切等不及，當場破門救人。事後，店家為了表達歉意，自行吸收3000元的門鎖、門板成本，也未收2人服務費，讓這場約會驚魂順利落幕。

▲女子走進廁所，隨即受困發出尖叫。（圖／東森新聞）

當時情侶倆進到餐廳內消費，女方看了看菜單，隨即離座去上廁所。沒想到廁所門鎖故障，她被反鎖在裡頭出不來，嚇得當場大叫。店員聽到呼救聲，趕忙放下托盤隔門安撫，也打電話叫鎖匠開門，請女方稍等5分鐘。

不過，男方聽到尖叫再也等不下去，當場轉身拿工具破門，沒多久總算讓摯愛順利脫困。奇妙的是，女生出廁所後情緒鎮定，像什麼事都沒發生過一樣，和男友回座位淡定用餐。但尷尬的是，男方破門後1分鐘，鎖匠也來了。

▲廁所門剛破，鎖匠隨即到場。（圖／東森新聞）

謝姓老闆表示，「（店內）幹部說女生在廁所裡面一直大聲尖叫，也不知道到底在怕什麼，男生可能是護女友心切，然後就把門給打破了。」

老闆說，遭損毀的廁所門價值3000多塊，要再花錢訂做，但考量男客是為了救女友，除了自行吸收成本，當天也退了一成服務費，「畢竟是我們器具保養得不好，讓她受困被驚嚇。」

▲謝姓老闆還原事發經過，監視器拍下店員第一時間放下托盤，上前了解情況。（圖／東森新聞）

▲門鎖處破了一個大洞。（圖／東森新聞）

▲鎖匠到場後，與店員確認狀況。（圖／東森新聞）