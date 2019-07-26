走私菸案孫大千提10問：陳菊沒有管理疏失的責任嗎？

▲陳菊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

國安局人員走私菸案已進入司法程序，而華航董事長謝世謙25日下午也舉行記者會對外說明。前國民黨立委孫大千提出10個問題，認為民進黨政府應該清楚說明，「為什麼主管機關的行政調查要拖延這麼久的時間？」、「上萬條私煙的幕後買主究竟是誰？」、總統府秘書長陳菊沒有管理疏失的責任嗎？「陳菊人呢？怎麼都不敢出來說句話了呢？」」等。

孫大千26日在臉書針對國安特勤走私菸案列出10個問題，並表示，民進黨政府在面對國安特勤私菸案時，應該說明清楚。第一，為什麼在第一時間就定調為「陋習」，來刻意轉移掉「弊案」的可能性呢？第二，什麼時候，民進黨對於「前朝陋習」居然也可以「蕭規曹隨」，而且可以「發揚光大」了呢？

孫大千接著表示，這麼大的一筆買賣，真的就是幾隻小蝦米就可以完成的工作嗎？「誰才是真正在幕後操控的黑手呢？」他質疑，「上萬條私煙的幕後買主究竟是誰？」全部都是國安人員嗎？只是為了自用？還是要轉手賺取價差？

孫大千說，除了私菸以外，還有沒有夾帶偷渡其他的東西呢？更質問，什麼時候，總統出訪變成是「跑單幫」的行程了呢？第六，「為什麼主管機關的行政調查要拖延這麼久的時間？」案情真的有複雜到如此難以釐清嗎？第七，檢調機關為什麼要拖到第三天才發動搜索？而且搜索的地點卻又如此的無關痛癢呢？「這些藏在總統府內其他單位的關鍵證據還在嗎？」

「雷聲大雨點小的辦案手法，難道是為了掩護某些特定的大尾人士嗎？」孫大千指出，吳宗憲的財力憑什麼可以預繳一筆這麼大的金額來提高刷卡額度呢？這645萬又是從哪裡來的呢？第十，總統府的侍衛室大搞走私，府內的大小貨車全數派出運貨，總統府秘書長陳菊沒有管理疏失的責任嗎？「陳菊人呢？怎麼都不敢出來說句話了呢？」

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