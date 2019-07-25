華航認了私菸案！「從以前到現在都這樣做」　謝世謙致歉：會負完全責任

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航捲入私菸案，神隱將近3天，終於在下午4點在台北分公司舉行記者會對外說明。對於私菸案引起一連串風波，華航董事長謝世謙下午4點率相關主管召開記者會，他一開始鞠躬道歉，並承認私菸案是從以前到現在都這樣做，行為涉及到行政疏失、刑責部分，華航都不會逃避。

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不過，他強調，這幾天沒在湮滅證據，因為這些購買紀錄都還在，他也提到這次正確的免稅菸超量數字是達到1萬009條，未來會加強內控作業，針對專機免稅菸品銷售，會按照一般旅客流程，以可以攜帶的數量作為上限。

針對外界近日頻頻質疑謝世謙是否該下台負責？他表示，本來董事長就要負完全責任，他也已經跟航發會表達，追究責任追究到他頭上沒有問題，這是他負責任的態度。

▲航發會董事長兼交通部政次王國材24日赴華航了解私菸案。（圖／記者黃軍瑋攝）

華航涉入總統專機私菸案，遲遲未交檢討報告給交通部，讓交通部長林佳龍震怒，直接要求兼任航發會董事長的政次王國材赴華航了解全案。王在24日傍晚跟華航董事長謝世謙以及相關副總、空品部高層進行約3小時會議討論。

在會議結束後，王國材出面說明會議過程，他說，發現私菸事件在2014年開始就有，華航表示2013年電腦系統進行更換，因此資料庫中只有2014年以後的，「我最想了解原由，甚麼時候開始配合國安單位做的？」但目前2014年以前的資訊只能透過老員工口中得知，「那些都是記憶，數據不正確」，因此要求華航可以找出書面資料，進行徹底的檢討。

他也重申，要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事將所有的疑慮、檢討全都釐清，而謝董也答應「這些細節一定公開透明」，會統一對社會大眾說明；此外，華航將在檢討報告結束後，針對有關單位人員進行懲處考量。