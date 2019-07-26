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吃屎哥約週六單挑「我說到做到」　館長：你來！我一出去就揍你

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

網路紅人「吃屎哥」游兆霖多次向館長陳之漢宣戰，23日還在臉書PO出截圖嗆聲，「這種人沒打就說大話，硬要我馬上去林口，當我任意門嗎？約禮拜六晚上10點也不敢正面回應」。對此，館長25日晚間在直播影片中提到，「你星期六晚上敢來，你可以來，你說在我店門口嘛，幾點來？我一出去就揍你，真的，你敢來試試看。」

游兆霖本月16日才因為騎車衝上國道在網路上掀起熱議，當時他透過臉書直播表示，想要玩一波大的，只要直播人數超過3000人，他就騎機車上高速公路，並將衣服、褲子脫掉，「為什麼要脫掉？因為我要跟館長宣戰」；他23日又在臉書PO出館長的臉書截圖嗆聲，「這種人沒打就說大話，硬要我馬上去林口，當我任意門嗎？約禮拜六晚上10點也不敢正面回應。我不是雲林阿成也不是大陸人放話不敢去，我網路紅人吃屎哥是說到做到的，網友看看是誰逃避。」

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吃屎哥約週六單挑，館長回應，「我一出去就揍你。」（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲館長回應游兆霖的週六單挑之約，放話只要他敢來，一出門就會開揍。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

對於游兆霖的挑釁，館長25日晚間在直播中回應，先前他在臉書連續發3篇文，結果游一直在文章底下留言挑釁，別人越罵他越高興，「所以我就把整篇文刪掉，我到現在還沒有封鎖他，為什麼？因為有一天他會被教訓得很慘，真的是這樣，我沒有騙你。」

館長也直言，游兆霖在連續3、4篇文章底下留言嗆週六（27日）要來單挑，「你星期六晚上敢來，你可以來，你說在我店門口嘛，幾點來？我一出去就揍你，真的，你敢來試試看。我手底下現職的徒弟100多個，你到底要打什麼？你一直跟我挑釁幹什麼？我發試吃文也在底下留言，到底要不要跟我單挑啦！我叫你來，你又不來。」

▼游兆霖截圖嗆館長。（圖／翻攝自Facebook／游兆霖）

吃屎哥約週六單挑，館長回應，「我一出去就揍你。」（圖／翻攝自Facebook／游兆霖）

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關鍵字：館長,陳之漢,網紅,吃屎哥,游兆霖

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