大溪普濟堂神明遶境防搶陣頭滋事　優勢警力宣示遏止不法

▲大溪警方25日以優勢警力宣示遏止搶陣頭滋事決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區普濟堂慶祝關聖帝君誕辰25、26日2天將有大規模迎神遶境與民俗技藝活動，大溪警分局為確保活動期間秩序，25日在桃園客運大溪站等多處設立前進指揮所，為宣示打擊不法搶陣頭滋事，市警局保安大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊與其他分局警力支援優勢警力逾200人，強力遏止不法與快速打擊犯罪決心。

大溪警分局指出，25日下午由分局長黃富村帶隊，將支援與分局本部警力200餘人，沿大溪市區主要遶境路線巡視，展示警方維護遶境活動秩序決心，也讓支援警力熟悉大溪地形與現場狀況，以便遇有緊急情況能在第一時間迅速趕抵支援。

▲大溪警方25日以優勢警力宣示打擊神明遶境搶陣頭不法滋事決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃富村指出，因擔心同仁服勤時間長，天氣悶熱下導致體力流失過快與休息問題，前進指揮所內已設置行動補給站，提供運動飲料、西瓜等多樣化食物供同仁飲用，以迅速恢復體力，前進指揮所與預備警力、休息人員待命區負責機動支援，讓同仁有遮陽避雨地方。

此外，警方呼籲來大溪參與神明遶境活動市民與信眾，活動期間重要道路均有交通管制，若遇有需協助或反映情事，除電話報案外可就近請交通疏導員警協助，務必要讓這次普濟堂神明遶境活動順利圓滿完成。

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