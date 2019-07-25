符合車手特徵「年輕人、背包包」　他拒檢撞警「原因讓人臉紅」

▲陳姓男子去年4月深夜在桃園區某超商前遭員警盤查，因故拉扯遭以妨害公務起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年4月間在桃園區某超商前駐足，林姓員警巡邏「直覺」陳男深夜在超商前徘徊有可能是車手，趨前盤查陳男背包時遭拒，2人因而發生拉扯，林員被推倒在地，後以妨害公務罪嫌將陳送警偵辦；桃院審理時以年輕人背包包似乎成為車手特徵，陳要離開時不慎碰倒員警並非故意，不構成妨害公務要件，審結判處陳男無罪。

據起訴書內容，陳姓男子於去年4月27日晚間11時許在桃園區某超商前等朋友，桃園警分局林姓警員與保安大隊巡邏時，發現陳深夜獨背包包在超商前徘徊，「直覺」陳可能是詐騙集團車手要求出示證件，陳男出示證件後，員警希望他「自動」打開包包，以了解是否有違禁品，但陳男拒絕，認為屬於他個人私密物品。

但雙方因為要盤查背包問題僵持在超商，陳男因背包有保險套與潤滑液等私人物品，擔心被翻出很不好意思，因而緊張急著離開，員警堅持要陳打開背包查看，後來不慎碰倒林姓員警，林姓員警與其他員警以妨害公務現行犯將陳男帶回派出所偵訊；檢方則依妨害公務聲請簡易判決處刑。

桃院審理時，林姓警員說，現場為桃園、八德區交界處，可能有車手會去超商提領贓款，當時巡邏時請陳出示證件遭拒，後來保安大隊經過，曾告知現在車手都是年輕人、背包包，所以會對這些特徵年輕人加強盤查，當下主觀懷疑陳可能是車手，陳一直強調沒做壞事，他們要陳將背包打開看一下，一般人都會主動配合，但陳卻堅持拒絕，感覺背包內有違法事證，雙手還發抖且拒絕搜索想離開，因此判斷陳有可能犯罪。

法官認為，員警單就陳看起來年輕、背肩包與站在超商前等理由懷疑是車手，但客觀上並無涉犯詐欺或其他嫌疑，無任何實情足以合理懷疑被告有犯罪嫌疑，只因這些原因就發動查證身分門檻，是警察主觀臆測盤查，不符合警察職權行使法對人民查證身分要件；另根據員警密錄器提供當時錄音檔，員警不斷重申執行超商職務要看包包，但陳質疑，我不是現行犯，但警方堅持要看他包包、口袋，林說「我們可以報檢察官喔，報了什麼都可以搜」等語，陳男本身沒有妨害公務之故意，審結判處陳男無罪。

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