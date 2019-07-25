2019桃園電影生活節《搖擺象限》　中壢馬祖新村登場

▲2019桃園電影生活節，於中壢馬祖新村登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第二屆桃園電影生活節、將在7月27日至8月31日於中壢馬祖新村登場。市府文化局指出，27日下午2點，將舉辦眷村搖擺音樂市集，邀請今年金曲獎最佳客語專輯入圍者葉鈺渟，與桃園在地音樂工作者許弘霖、陳郁夫、五五身樂團於現場演唱，並與voice大觀園古著古物市集合作，希望帶給大家一個懷舊的午後時光。

文化局25日舉辦活動說明會指出，今年活動主題為《搖擺象限》，將放映以音樂為主題的電影，除了有「台灣獨立音樂專題」、「古典音樂專題」、「電影配樂大師專題」、「台灣流行音樂專題」及「搖滾巨星專題」等，還播映早期經典的《七匹狼》、《遊俠兒》，以及今年奧斯卡大贏家《波西米亞狂想曲》等電影。

活動期間的8月17日(週六)晚間6點，將舉辦經典音樂電影《搭錯車》眷村戶外電影院，邀請現場觀眾一同高歌。8月24日(週六)晚上6點，則邀請到金馬獎電影配樂大師林強與DJ Point，以電影音樂為主題，舉辦夏夜電音派對，同時搭配台灣電影配樂家侯志堅與導演蕭雅全舉辦的電影配樂講座，充分讓大家體驗多元的音樂與電影元素，邀請市民朋友們於暑期一同到馬祖新村體驗電影生活節。