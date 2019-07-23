提升資安防護能量　桃市府與調查局桃市調處簽署資安MOU

▲桃園市政府資訊局和調查局桃園市調查處，共同簽署資安合作備忘錄。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為共同提升資安防護能量，桃園市政府資訊局和調查局桃園市調查處，23日在市府共同簽署資安合作備忘錄；出席見証的市府秘書長黃治峯表示，期透過跨機關的合作，結合雙方資安資源有效解決資安威脅事件，並透過檢調單位司法調查權，協助市府即時保全駭客入侵跡證，進一步追查惡意來源，預防及防堵資安事件擴大與發生。

「桃園市政府與調查局桃園市調查處資安合作備忘錄簽署儀式」由市府資訊科技局長陳崗熒、調查局桃園市調查處長汪仁成，共同簽署。出席見証的黃治峯秘書長表示，此一跨機關的合作，是新型態的模式，有助提升網路跨機關追查環境、資安事件的早期預警以及即時保全駭客入侵跡證，藉由跨機關的合作，共同提升資安防護水準，落實資安即國安的防護水準。

▲▼桃園市政府資訊局和調查局桃園市調查處，共同簽署資安合作備忘錄。（圖／記者楊淑媛攝）





陳崗熒表示，遭受駭客攻擊，首先會分析攻擊的型態，市府資安團隊會即時加以處理，以往市府進行的大多是防禦型的，但是，即使攻擊者沒有成功，但攻擊行為已然發生，因此，特別與調查處合作，借助他們的資訊專業團隊，運用偵查權往源頭去追溯，這些追溯的記錄，對於往後資安的防護、駭客入侵的跡證保全有莫大的助益。