桃園客語初級認證報名人數全國第一　營造客語無障通溝通環境

▲桃園客語初級認證報名人數全國第一。（圖／桃園市府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市府今年首度推出「桃園市客語能力認證團體報名獎勵計畫」，各組成員人數的合格率達標者，最高可獲得1萬元的禮券，在客家事務局的推動之下，桃園的客語認證報名人數已成為全國第一，鼓勵市民朋友踴躍報名參加。

市長鄭文燦24日表揚「客語能力初級認證團體報名獎勵計畫之報名人數競賽」獲獎團隊，他表示，客語已立法通過正式成為國家語言之一，也是許多人的母語，桃園的客家人口已超過83萬人，可以說是客家的第一庄。今年客語認證採取團體報名策略，分為「報名人數競賽」及「通過認證」兩種獎勵機制，各組取前三名給予獎金或鼓勵。

▲▼市長鄭文燦表揚客語能力初級認證團體報名人數競賽獲獎團隊。（圖／桃園市府提供）

客家事務局長何明光指出，本次獲獎的24個單位有包括：市府一級機關組：人事處、財政局、地稅局；市府二級機關組：平鎮、楊梅、中壢等戶政事務所；大學校組：新屋、興國、信義等國小；小學校組：大坡國小、瑞原國中、保生國小；漁農會組：台灣石門農田水利會、中壢區漁會、平鎮區農會（並列第二）；社團組：桃園市客家語教師協會、桃園市藝術交流協會、桃園市文化發展協會、晨光藝術歌謠團（並列第三）；里別組：中壢區中建里、仁和里（並列第一）、中壢區文化里、仁愛里（並列第二）、中壢區中原里。



另客語能力中級暨中高級認證報名至8月5日止，10月26日考試，有興趣的市民朋友可至客語認證官方網站（網址：https://hakka.sce.ntnu.edu.tw/hakka/）報名；客語開班服務及認證獎勵措施等詳細資訊，請至客家局官方網站（網址：https://www.hakka.tycg.gov.tw）便民服務項目進行查詢或下載。