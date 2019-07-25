108課綱上路／「新課本老師都熟悉了？」　補教師憂：62萬學生變白老鼠

▲補教師指出，108課綱8月就要上路，但在3月中還有課本沒審核通過，擔憂學生將成為白老鼠。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108新課綱即將在8月1日上路，約有62.5萬學生面臨新課綱內容，但目前許多家長及老師仍對新課綱憂慮不已，認為新制還沒有完全準備好就上路，學生恐受影響。數學補教師蘇哲憂心指出，目前得知不少老師仍還沒熟悉新課綱的內容，這樣到底要如何教學生，針對跨領域與素養，不禁質疑「老師本身也有真正具備嗎？」又或是「這62萬學生將淪為實驗白老鼠」。

108課綱全名是「12年國教課綱」，這個新的課綱會影響未來十年的教育，也就是說，沒有意外的話就會使用十年。蘇哲說明，世界各國在課綱公布前，一定有二至三年的編撰時間與準備，但台灣88課綱、95暫綱、101課綱，每冊都只有一年半的編撰時間，108課綱更是在3月中還有課本沒審核通過，舉例國中的39本課本只審核通過2本。他憂心，這樣子倉促上路的課程，老師真的能準備好？學生真的能吸收嗎？

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針對學校老師備課部分，蘇哲認為「這實在是令人感到十分擔心」，他坦言，雖然有不少非常用心的老師早已跑在前面為學生做規劃與銜接，自製課程導入平常的課程中，但是要遇到好老師，真的可遇不可求，但是能肯定的是，很多老師到目前為止仍然還沒熟悉新課綱的內容是什麼，這樣的跨領域與素養，老師本身也真正有具備嗎？

蘇哲進一步指出，新課綱對於成績位於上層的孩子來說，可能不會有太大的影響，但對於中層與中上層的學生來說，這個制度已經將遊戲規則重新洗牌了，他認為，家境較為富裕的孩子來說，學生的學習歷程肯定十分豐富，也會有比較多的策略可以使用，包括父母高學歷或人脈廣，可以有一些針對政策與升學策略的巧思等，因此這也表示，台灣將正式從一個聯考公平公正的制度轉變為強者恆強的時代。

▲蘇哲建議學生，平時可多多閱讀科普類雜誌與文章，在跨領域的時代中，語文數學為一體，語文社會為一體，所以環環相扣。（圖／記者李毓康攝）

針對學習歷程，蘇哲感嘆表示，當一項面試考試之中，教授一個小時原本只需要面試3位學生，變成一個小時要面試9位同學時，他對每位學生的印象會變得更為薄弱，當教授對大家印象不深時，絕對是拿備審資料學習歷程出來看，「這樣一來你還會相信規則上所寫的『備審資料40%』嗎？我怎麼看都覺得是90%」。

蘇哲最後表示，對於中上層的學生，他堅持教舊課綱，他認為這樣才能讓學生能接受完整的知識，補足新課綱刪除的部分，至於新課綱新增的部分還是會加入教授，他坦言，中上層的學生求知慾高，他們不會只想學到60%的知識。至於沒有補習的學生則建議可買舊課綱或者找尋線上資源，以補充新課綱不足的部分。

蘇哲也說，有補習的學生可利用補習班老師編制的108課綱新教材，相信學生若用心上課與複習，可以輕鬆應對108課綱，但若沒有補習的程度上層學生，除了學校的新課綱之外，可以繼續吸收與翻閱舊課綱的知識，進行所謂「鑿井式學習」，單元式深入探討，便可以滿足學生本身求知慾；程度非上層學生要跟上學校進度之外，則可多閱讀科普類雜誌與文章，在跨領域的時代中，語文數學為一體，語文社會為一體，環環相扣，建議學生「投資自己就是最棒的投資」。