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補教名師控高點「偽造授權簽名」！檢請專家驗筆跡　官司首輪結果出爐

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▲▼ 簽名 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲徐姓講師控告高點補習班偽造他的簽名，但經司法鑑定認為證據不足。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

司法特考補習班徐姓講師，指控全台知名的高點補習班涉嫌仿冒他的簽名、偽造課程授權書，但是經檢察官委託刑事局鑑定認為，雖然部分筆畫字跡有點不同，但無法排除可能是偶發性變化，台北地檢署3日依罪嫌不足等理由，處分不起訴；另外徐控告高點涉嫌侵害著作權部分，還在偵辦中。

徐姓講師原本在高點補習班擔任司法特考講師，他提告表示，從2011年6月起，與高點簽約3年，期滿後自動展延1年，他也必須遵守競業禁止的相關規定，後來徐以另有生涯規劃等理由，在2017年離開高點，改與出版業者合作，以數位錄影方式函授上課。

高點為此到台中地院提出徐違反競業禁止條款的民事告訴，徐到法院閱卷時，發現高點提供的證物包括2張「課程授權書」，徐認為這2張授權書不是他親自簽名的，懷疑遭人冒簽偽造，決定反控高點涉嫌偽造文書和侵害著作權。

其中偽造文書部分，檢察官送請刑事局鑑定，結果鑑定回函表示「無法認定」，檢察官為此請鑑定人員出庭說明；專家表示，授權書上的簽名，和徐姓講師的親簽，的確在部分筆畫上有一點不同，但是差別不大，無法排除是偶發性的變化，檢察官因此認為，無積極事證顯示授權書是遭人偽造，因此這部分處分被告的高點萬姓負責人不起訴，另徐控告涉嫌侵害著作權部分，則尚在偵辦中。

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關鍵字：高點補習班,司法特考,補教,講師,競業禁止,授權,偽造文書,著作權

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