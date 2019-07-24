新課綱上路／全國教育局處長會議聚焦108課綱　教團憂理想與現實差別太大

▲108課綱即將上路。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

12年國教新課綱即將在8月上路，第一批適用在今年上高一、國一及小一的新生。為了讓新課綱更能在地方落實，全國教育局（處）長會議也在這幾天登場，針對新課綱未來實施方向加以研商。但國教盟理事長王立昇今（24日）則指出，新課綱理想性很高，雖然這些課程確實有對學生未來會有幫助，但如果過於理想，恐造成負面影響。

國教署表示，期待新課綱上路之際，地方政府能夠扮演更重要的角色，引導學校透過校本課程的發展，提供豐富多元課程，並持續且適時協助教師精進教學專業知能。這樣的改變希望讓每位孩子都能適性發展，開創未來的能力。

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王立昇說明，其實這次的新課綱確實很令人擔心，有些課本在去年11月才完成，更有部分課本到今年5月底還沒出來，這麼短的時間內，教學現場的老師到底能不能充分落實？雖然現在許多學校都有針對新課綱有開始彈性銜接課程，但是如果沒有好的引導，可能這樣的新課綱只是個「虛制」，學生學起來也會造成困擾。

▲教團指出，新課程確實有對學生未來會有幫助，但如果過於理想，恐造成負面影響。（圖／記者李毓康攝）

王立昇也說，現在的新課綱強調自主學習，但是如何培養學生對於課本上的興趣，教學現場的老師需要周密的規劃跟引導，這樣倉促上路真的對老師、學生是好事嗎？王立昇建議，需要給教學現場老師多一點時間消化、了解。

王立昇舉例，原本課綱英文科要求學生學7000單字，但現在落到4500字，這樣的改變是否會讓學生對於基本的知識訓練不夠，導致後面的學習接不上，也舉例高中化學、物理課程減少許多，但是大學端不可能因為新課綱的改變，而減少大學課程的學習量，所以這樣的新課綱很有可能也讓高中端跟大學端脫軌，許多連帶性的問題都讓人很擔心，恐怕會造成教育資本主義。

王立昇說，新課綱上路還是值得各界關注，師資跟教學上面是不是能達到這樣的標，則需要長期觀察，如果沒有做很好的引導的時候，反而造成學生時間與精力的虛耗，也可能讓學習精神怠惰，他也認為，這樣的改變對於教育資源匱乏的偏鄉小校，規畫自主學習的特色課程相對更困難，這些都是主管機關要正視的問題。

