指考名額回流大降「填志願要保守」　補教師估台大醫至少要449分





▲劉駿豪粗估，若要上台大醫學系自費生預估要449分、公費生要435分、台大電機預估要429分。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考成績出爐，得勝者文負責人劉駿豪指出，今年第一類組科目考題簡單，加上招生名額減少5000個左右、約14%，預估平均錄取分數將上升8至15分；另外，若要上台大醫學系自費生預估要449分、公費生要435分、台大電機預估要429分，其他學校的醫學系也需在424分以上較有機會。

劉駿豪說明，今年由於回流減少5000個名額緣故，很難只用五標來估算落點，一定要參考組合成績人數累計表，才較準確，建議考生選填志願時拉大範圍「填深填廣」，至於要進攻的「夢幻科系」填20個以下，並且善用100個志願，多評估科系趨勢，更特別提醒成績中段考生，安全的科系要多填，以免落榜。

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補教師司福民解釋，今年指考名額3萬4千多名，比去年的4萬初還少了5千多名，連帶影響到考生落點，考生在選填志願時，建議先取得今年跟去年的各科累積人數對照表，找出志願科系的去年最低錄取分，回推人數，將數據乘上86％，才可推算出個人成績與實際落點。

劉駿豪也粗估台大各類組最低入取分，第一類組的台大哲學系，採計的是「國英數歷公」去年是400分，今年大約需410分；第二類組的台大地理A組，採計「國英數物化」去年最低入取分為383，今年則預估需385分，比去年多10分。

至於第一類組的錄取分數，劉駿豪說明，因考題較為簡單，錄取分數將上升8至15分，台大國企預估618分、台大工管企管組預估614、台大會計559Z。建議考生，因今年分數變動大，填志願需要保守一點填，100個志願都要填滿。

▼熱門校系粗估分數。（圖／得勝者文教提供）

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