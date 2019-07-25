交往半年壞壞10多人！女友手機藏「超鹹濕對話」：想再來一次　他看完傻了

▲大學時期女友的行徑，讓原PO相當傻眼。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

這未免太誇張了吧...一名網友在網路上分享自己的戀愛經歷，他提到對方是他大學時期的女友，但沒想到對方竟然背著他，同時和10幾個人曖昧，甚至還會傳私密照給別人，讓他相當傻眼，而更誇張的是，在原諒對方一次後，他最終的下場竟然只是又再被背叛一次。

原PO在臉書社團「戀愛公社」表示，「起初我對她完全信任，她的所說所為我從來沒懷疑過，但後來我們開始同居後我逐漸發現了蛛絲馬跡...常常有一些我沒看過的名字或是號碼打給她，而她都關靜音甚至不接，每次都說不重要晚點再看誰打的就好，不然就是常常有訊息傳給她，但都不是同一個人，這讓我開始有了不詳的預感，直到那天她電腦沒登出LINE被我看到後，我才明白原來她一直在跟其他男生搞曖昧，對話露骨不說甚至還拍一些私密照傳給對方。」

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當下，原PO完全傻了，而更誇張的是女友竟然回答說：「一段感情如果沒有跟其他人曖昧，那這感情怎麼會長久？」當時原PO聽完冷靜提出分手，但因為女友挽留，以及信誓旦旦的保證再也不會，讓原PO選擇原諒，怎料這次的原諒反而換來對方更囂張的行徑。

▲女友的手機裡，滿滿的都是和別人的曖昧簡訊。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

之後又有一次，女友和原PO說，要去高雄找一個女生朋友，還要原PO隔天到高雄載她，怎料隔天原PO到了高雄後，對方手機卻不讀不回好幾個小時，而之後真相曝光對方竟然是去高雄找前男友，而更誇張的是，原PO這才發現，原來女友這些日子以來，根本沒有改變，從跟他在一起開始就不斷的在跟陌生人搞曖昧甚至約炮，從學弟、學長、網友、別校的、前任，光看到的就已經十幾個了。

最後這段感情以分手收場，而原PO也感嘆：「一段感情或許信任是基礎...但最多只能信任9分！因為你要留下1分的疑慮來為自己著想，別像我傻傻的相信、付出換來的是十幾頂的綠帽，我不後悔認識她並且跟她在一起，因為她為我上了一堂很重要的課，她讓我懂得改變不在為女生付出一切，我鄙視她但同時也謝謝她。」

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