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定價2.2萬起！5G手機正式開賣　下載1G1080p的影片僅需4秒

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▲顧客體驗5G手機的網路速度。（圖／中新社）

▲顧客體驗5G手機的網路速度。（圖／中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

從消息發出到各種市場猜測，5G手機終於可以買了！大陸科技公司中興通訊推出的首款5G手機24日在大陸電商平台率先開啟預售，定價4999元到5188元人民幣（約新台幣2.2萬元到2.3萬元）。華為的5G手機也已經向同個電商平台提交了首發申請，不久之後也將上市。

據《武漢晨報》報導，首款5G新機AXON 10 Pro 5G已經開啟預付金，按目前的節奏，8月初就能被首批消費者「嘗鮮」。手機一次充電續航時間可達2天，在5G網路下下載1G1080p的影片僅需要4秒，截至24日下午4點已經預售132台。

報導指出，「5G手機」、「5G網路新手機」等一系列關鍵字的搜索熱度近期迅速飆升，隨著第一批新機上市節奏逐步敲定，相關搜索增長在1周內整整翻了27倍。從熱搜排行榜看，ViVO的IQOO5G手機近期受到的關注度最高，甚至超越了華為的Mate 20X 5G手機。

業內人士認為，除了中興、華為外，首批獲得3C認證的5G手機都將在接下來一段時間內陸續進入市場，「隨著5G手機全面進入上市階段，5G商用元年也將正式到來。」

▼5G手機即將上市。（圖／翻攝自《武漢晨報》）

▲▼5G手機即將上市。（圖／翻攝自《武漢晨報》）

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關鍵字：5G,手機,華為,AXON 10 Pro 5G,中興

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