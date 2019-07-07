戰遍台北各大摩鐵！她12年「跟老闆壞壞」200次　爆料媒體還爽嗆：我是小三

▲林女和老闆發生多次性行為。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

突發中心／台北報導

台北某間公司的辛姓負責人與林姓女職員發生婚外情，結果林女認為遭欺騙，因此向媒體爆料公司弊端，甚至還嗆元配「我是小三」並承認與辛男相姦200次，因此被判4月徒刑，易科罰金12萬。

據了解，林女在2017年間曾向媒體爆料，指控她原本任職的資訊公司，時常標得政府機關的資料數位化案件，老闆辛男卻涉嫌在經辦政府的檔案數位化等標案時，用複製方式蒙混通過驗收，自己也為了保住工作與對方發生性關係。

辛男則隔空反控，林女在公司擔任會計等職務時涉掏空公司資產，才會反咬誣衊，全案因此曝光。之後辛男妻子得知姦情後，怒控2人妨害家庭；沒想到2018年12月，辛男卻在金門老家上吊自殺。

檢方調查，辛男與林女從2005年8月份開始就陸續在台北各大摩鐵偷情，截至2017年1月共發生200次性行為。對此，法官認為，林女已經認罪，犯後態度尚可，但由於辛妻無意和解，因此依相姦罪判她4月徒刑。

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