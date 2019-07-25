訂婚前失聯！14歲少女劈腿「躺59歲師懷裡殉情」　小男友上香悲訴愛意

▲ 從小與外公、外婆一起生活的14歲少女與17歲男友交往時，同時和59歲退休老師有感情上的聯繫。（圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國坤敬府一名14歲少女原定24日與17歲男友進行訂婚儀式，誰料她卻突然不見蹤影，23日晚間被發現躺在59歲退休教師的懷中，雙雙陳屍度假村房內，且床上留有大片血跡。消息傳出後，小男友坦言知道少女劈腿的事實，也曾撞見該名男子拿錢給她，但如今他與未婚妻已陰陽兩隔，只能藉由祭奠女友來訴說最後一次的愛意。

綜合外媒報導，當時身穿校服的少女和這名老師相擁陳屍床上，2人都是左側太陽穴位置中槍。根據警方初步調查結果，這段師生情長約2年，且男方親友知情；據推測，少女可能是因為隔天要與小男友訂婚，但難以割捨這段感情，2人才選擇殉情。

根據這名小男友的說法，他與該名少女在一起的時候，其實早知道她同時與這名男子有感情上的聯繫，且每當想要過問此事時，都得不到女方的正面回應，但因為很愛她，所以始終沒有在這件事情上追究到底。

在女友的死訊傳出後，他選擇在原訂的訂婚日這天來祭奠她，除了向她訴說最後一次愛意，並強調案發的這一切都必須經由法律相關程序處理。

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