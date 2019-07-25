殲-16右側一塊超顯眼「大補丁」　陸媒點出「沒塗裝」原因：蘇-27也是

▲殲-16戰機。（圖／翻攝自大陸軍事網站，下同）

記者朱世凱／綜合報導

有不少眼尖軍迷發現，解放軍殲-16戰機的機身右側都有一塊顏色不同的顯眼「補丁」，好奇這是要做什麼用的？《新浪軍事》對此指出，這塊沒有進行塗裝的補丁其實是耐高溫的合金材料，它的位置也正是戰機安裝機砲的地方。

報導指出，殲-16戰機裝備的是一門30-4型航空機關炮，該炮仿製蘇俄的GSh-30-1，全裝備重量只有50公斤，總體性能十分強大，特別是它的金屬威力係數高達88；而它後坐力大的這個缺點對於殲-16這種重型戰機來說也影響不大。殲-16右側的這塊耐高溫合金材料正是用來抵擋30-4型航炮射擊時產生的高溫砲口火焰，一般的機身蒙皮（Skin）材料是無法承受這種高溫考驗的。

▼殲-16有塊顯眼的補丁。（圖／翻攝自微博）

報導也稱，不光是殲-16，所有在蘇-27戰鬥機基礎上發展而來的型號，在右側位置都有一塊顯眼補丁，這塊補丁並不是說蘇聯飛機製造工藝不行，而是另有深意。將機關炮佈置在機身上部，主要是希望翼身融合（Blended Wing Body）設計能夠避免航炮開砲後的廢氣被腹部的進氣道吸進去；而在航砲口的位置上「打補丁」是保護機身不會因為高溫出現變形或其他損傷。

▼蘇-27的機炮炮口已經被燻黑。（圖／翻攝自微博）

不過殲-16和殲-15的電子戰版本戰機都沒有這塊明顯的耐高溫合金材料，原因是它們把這門航炮去掉了，用來空出內部空間來搭載更多燃油和機載設備。據悉，航炮使用起來非常方便迅速，經常數秒內就把所有備彈打完了，但是它的後勤保障工作卻是非常繁雜的。

使用前，機務官兵必需多次反複檢查航炮射擊裝置，並裝入彈鏈，有時還會在飛機機砲口附近塗抹潤滑脂作為飛機蒙皮的「護膚霜」，等到射擊結束後清潔飛機蒙皮的工作就會變得更加簡單容易。