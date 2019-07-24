冠軍10萬！花蓮觀光影像創作領袖營結業　成品上Youtube票選

▲花蓮縣長徐榛蔚親自頒發結業證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「2019花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營」24日在美侖飯店舉行結業式，花蓮縣長徐榛蔚出席頒發結業證書及表揚優秀學員。徐榛蔚勉勵青年領袖學員們， 花蓮是值得年輕人圓夢打拼的地方，期盼透過此次年輕菁英領袖們視角，以新穎創新的方式呈現新花蓮，讓更多人認識花蓮、愛上花蓮。

徐榛蔚致詞表示，歡迎全國優秀青年來花蓮實地深度旅遊，一同體驗在地獨特自然、人文特色、風俗民情等，並以不同視角發掘花蓮之美，藉由體會在地的感動化作影像，以影音分享至全國、甚至全世界，要讓更多人認識花蓮、走進花蓮、體驗花蓮、愛上花蓮。

▲徐榛蔚出席結業式期勉領袖營學員。

徐榛蔚說，花蓮是銀髮族的天堂、孩子們的樂園，更是年輕人打拼圓夢的基地，歡迎全國青年以「花蓮」為題材，用自身的感動化為影像，讓花蓮成為大家的圓夢樂園。她也提及，繼以往縣府已辦理四屆兩岸大專青年高峰會，因近年兩岸關係因素影響，今年以不同的方式舉辦，但要讓青年學子成為領袖菁英的宗旨核心不變，這次以深度旅遊影音創作為培訓領袖營，延續以往宗旨，持續推動教育向上延伸。

2019花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營，活動日期自7月21至24日為期四天，募集愛好旅遊之全國優秀青年齊聚花蓮，並以實地深度旅遊方式體驗在地獨特自然、人文特色等旅遊活動，讓青年學子學習影音創作，再以不同視角發掘花蓮之美。

活動提供總冠軍10萬元、優勝2萬元的高額獎金，吸引全國各地具攝影能力之大學生熱情報名參與，其中遴選80名學員參加，活動分為「原鄉部落」、「農村休閒」、「生態之旅」、「城市體驗」及「泡湯暖遊」等五大旅遊主題，提供學員分組參訪體驗。

▲領袖營全體學員與工作人員大合照。

期間學員以實地旅遊方式，紀錄下行程中的所見所聞，後續將剪輯製作宣傳影片參加競賽，透過影音分享的互動，觸動民眾走進花蓮感受每個角落的溫度，帶動新一波花蓮旅遊新話題。

縣府觀光處唐玉書處長說明，學員們體驗行程結束後，各組別競賽影片經專業評審後，將會上傳至Youtube進行票選，希望在評審的美學外，也能讓觀眾們選出自己心中最愛的作品。開放線上投票時間將於花蓮觀光資訊網公布，邀請所有關注花蓮觀光旅遊民眾一起擔任評審，為你喜愛的影像作品投下寶貴的一票，參加投票者還有機會獲得iPhone XR手機。