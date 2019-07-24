　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

冠軍10萬！花蓮觀光影像創作領袖營結業　成品上Youtube票選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮縣長徐榛蔚親自頒發結業證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚親自頒發結業證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「2019花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營」24日在美侖飯店舉行結業式，花蓮縣長徐榛蔚出席頒發結業證書及表揚優秀學員。徐榛蔚勉勵青年領袖學員們， 花蓮是值得年輕人圓夢打拼的地方，期盼透過此次年輕菁英領袖們視角，以新穎創新的方式呈現新花蓮，讓更多人認識花蓮、愛上花蓮。

徐榛蔚致詞表示，歡迎全國優秀青年來花蓮實地深度旅遊，一同體驗在地獨特自然、人文特色、風俗民情等，並以不同視角發掘花蓮之美，藉由體會在地的感動化作影像，以影音分享至全國、甚至全世界，要讓更多人認識花蓮、走進花蓮、體驗花蓮、愛上花蓮。

▲花蓮縣長徐榛蔚親自頒發結業證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚出席結業式期勉領袖營學員。

徐榛蔚說，花蓮是銀髮族的天堂、孩子們的樂園，更是年輕人打拼圓夢的基地，歡迎全國青年以「花蓮」為題材，用自身的感動化為影像，讓花蓮成為大家的圓夢樂園。她也提及，繼以往縣府已辦理四屆兩岸大專青年高峰會，因近年兩岸關係因素影響，今年以不同的方式舉辦，但要讓青年學子成為領袖菁英的宗旨核心不變，這次以深度旅遊影音創作為培訓領袖營，延續以往宗旨，持續推動教育向上延伸。

2019花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營，活動日期自7月21至24日為期四天，募集愛好旅遊之全國優秀青年齊聚花蓮，並以實地深度旅遊方式體驗在地獨特自然、人文特色等旅遊活動，讓青年學子學習影音創作，再以不同視角發掘花蓮之美。

活動提供總冠軍10萬元、優勝2萬元的高額獎金，吸引全國各地具攝影能力之大學生熱情報名參與，其中遴選80名學員參加，活動分為「原鄉部落」、「農村休閒」、「生態之旅」、「城市體驗」及「泡湯暖遊」等五大旅遊主題，提供學員分組參訪體驗。

▲花蓮縣長徐榛蔚親自頒發結業證書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

領袖營全體學員與工作人員大合照。

期間學員以實地旅遊方式，紀錄下行程中的所見所聞，後續將剪輯製作宣傳影片參加競賽，透過影音分享的互動，觸動民眾走進花蓮感受每個角落的溫度，帶動新一波花蓮旅遊新話題。

縣府觀光處唐玉書處長說明，學員們體驗行程結束後，各組別競賽影片經專業評審後，將會上傳至Youtube進行票選，希望在評審的美學外，也能讓觀眾們選出自己心中最愛的作品。開放線上投票時間將於花蓮觀光資訊網公布，邀請所有關注花蓮觀光旅遊民眾一起擔任評審，為你喜愛的影像作品投下寶貴的一票，參加投票者還有機會獲得iPhone XR手機。

ET快訊
親赴華航見謝董！王國材「限時明天5點前」要私菸真相：把它找出
運動完喝冰可樂「炸肺」？他吃宵夜「當場死亡」　網PO類似經歷
國安私菸風暴！退役上校李天鐸：最大漏洞在「總統府警衛室」

關鍵字：冠軍,10萬,觀光,影像,創作,領袖營,結業,上傳,Youtube,票選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「媽媽牌」雨衣遭竊　男子急報案…故事背後有洋蔥

力拚機場旅客搭乘率再提升　桃捷年底推信用卡支付過閘

2019桃園地景藝術節　募集舊衣架共創藝術品

海巡署嘉義陸海空掃蕩　無人機空中監控搭配救生艇巡查

自主分工管理維護好空氣　花蓮召開室內空氣品質維護協調會

冠軍10萬！花蓮觀光影像創作領袖營結業　成品上Youtube票選

愛護毛小孩加入動物保護志工行列　花蓮志工培訓課程開跑

「亞洲．矽谷」率15家新創團隊　前進泰國參展拚商機

桃園客語初級認證報名人數全國第一　營造客語無障通溝通環境

南投移工問題很多　縣府辦理座談會盼促進居民和諧

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

「媽媽牌」雨衣遭竊　男子急報案…故事背後有洋蔥

力拚機場旅客搭乘率再提升　桃捷年底推信用卡支付過閘

2019桃園地景藝術節　募集舊衣架共創藝術品

海巡署嘉義陸海空掃蕩　無人機空中監控搭配救生艇巡查

自主分工管理維護好空氣　花蓮召開室內空氣品質維護協調會

冠軍10萬！花蓮觀光影像創作領袖營結業　成品上Youtube票選

愛護毛小孩加入動物保護志工行列　花蓮志工培訓課程開跑

「亞洲．矽谷」率15家新創團隊　前進泰國參展拚商機

桃園客語初級認證報名人數全國第一　營造客語無障通溝通環境

南投移工問題很多　縣府辦理座談會盼促進居民和諧

「媽媽牌」雨衣遭竊　男子急報案…故事背後有洋蔥

瓊斯盃／蔡佩真老將價值　華格納證明三顧茅廬沒白等

力拚機場旅客搭乘率再提升　桃捷年底推信用卡支付過閘

2019桃園地景藝術節　募集舊衣架共創藝術品

陸劇情侶檔爆分手！　「兩度合作狂灑糖」戲外鬧不合…2男神躺槍

海巡署嘉義陸海空掃蕩　無人機空中監控搭配救生艇巡查

地震晃到大樓倒塌變鬆餅…死傷慘烈！搜救隊加強訓練24小時人命搶救

婦人要求「OO放進去」看清楚：比較舒服　醫師內診崩潰

獨家／「經紀人們」準備！BTS手遊官方證實：還有另一款　角色設定秘辛公開

中職／統一獅連18局沒得分　劉育辰：其實內容不差

地方熱門新聞

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：..

宜市天坑　縣府全力漏夜修補

新北淡水夏日新去處　體驗輕旅行

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

觀光大使林瑞陽率千人遊宜蘭

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」　搞..

國稅局電腦雙重抽　這裡中獎者逾..

新北打造「萬金杜鵑鄉」

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

顏莉敏代父1百萬標下梨山特等茶

台南U12開賽完成整備

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

推動友善農業　肥料資材補助持續..

婦返家未見女兒急報警　一查在婆..

更多熱門

相關新聞

佛光山南台別院小學堂圓滿結業

佛光山南台別院舉行小菩薩小學堂結業典禮，現場家長帶小朋友共有150位參加，由黃麗蓉擔任本期小學堂的指導老師，並且在場帶動團康活動，讓現場呈現一片親子互動的熱浪狂潮，場面相當的溫馨熱鬧，進而增加親子之間的關係。

煎餅店一戰爆紅！女韓粉209字心聲：我才是受害者

謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

科展400件作品7/22高雄登場

朱立倫台南倡言發展觀光

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

龜山島龜首崩塌落石

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付200」

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面