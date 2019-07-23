釣到陽光男！蘿莉正妹本本「出租一日女友」　網看了超嗨：有夫妻相

▲本本出租計劃當一日女友。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

網美江佑真（本本）外型甜美可愛，分別在IG、臉書都擁有大批粉絲關注，近來更積極經營YouTube頻道，她靠著說話風格犀利又直接，加上定期更新影片，至今已累積了快50萬訂閱者。而她最近還拍攝一日女友出租計劃，並靠交友軟體成功約到高大帥氣的陽光可愛男網友現身約會，讓網友看了紛紛直呼兩人實在好配，「那個男的好帥」、「覺得你們兩個很配」。

這次本本使用了網友都在說有高顏值的交友軟體「weTouch」來實測，並提出一日出租計劃，只要男生提出的約會行程能打動她，就能做為約會對象的一日女友，「我現在要隨意往右滑，我都會讓他們有機會可以跟我出去約會，只要提出的約會行程有打動我的話，我就跟你走！」

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實測期間，本本跟不少成功配對的男生尬聊，其中也有不少人認出是她就是本本，甚至還有人誤會本本約會本意，「這是喝茶的新招？」、「XOXO的話OK呀！」、「可以加LINE視訊嗎？」當然，期間也有男生提出認真的一日約會方案，但都無法成功打動本本。

最後，本本終於遇到一個跟她一樣愛動物的男生，對方提議到動物園進行一日約會行程，看似老梗卻成功打動本本的心，所以本本就決定和對方一起去動物園約會。接著到了兩人實際見面那天，沒想到實際現身的男網友不僅顏值高，且笑容可愛，加上身材十分高大帥氣，兩人站在一起非常登對。

對於跟本本出來約會，這名男網友一開始覺得有點緊張但也很開心，而本本十分認真當起一日女友，不僅問對方「愛我嗎？」還要對方說情侶間會說的曖昧話語，像是「只要有你在的地方都好」。兩人甚至還刺上情侶紋身，約會途中不斷冒出粉紅泡泡，絲毫沒有尷尬氣氛，簡直就像真的情侶般。最後本本問男網友約會過程中有沒有像女友，男網友也回說有像，甜蜜感爆棚。

看完兩人甜蜜約會過程，網友也紛紛直呼好配，「那個男生好可愛，完全沒有讓場面尷尬的感覺」、「男生好配合喔我覺得超棒超可愛XD」、「那男生陽光又呆呆的好可愛」、「男的蠻帥的，配本本，太棒惹」、「我喜歡這個題材，還有那個男生真的好可愛啊」、「本本和一日男友有夫妻相」、「男生好帥好可愛」。