上摩鐵「完事就拋棄」！13歲少女怒了肉搜…渣男下場慘

▲鄭姓男子用交友軟體認識13歲少女，帶對方去摩鐵發生性行為利用完就斷絕關係。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者黃苑瑜／台中報導

台中市22歲鄭姓男子透過交友軟體認識年僅13歲的國中女學生小嵐（化名），約會把小嵐載到摩鐵發生性行為，利用完就和對方斷絕關係、不再聯絡。小嵐查到鄭男臉書才發現他已有女友，對她只是玩玩，氣憤向學校老師通報，而鄭男想和解卻被對方拒絕；法院依與未滿14歲少女性交罪判鄭男3年徒刑。

判決指出，鄭男透過交友軟體「BeeTalk」認識就讀國一的小嵐，於2017年7月載對方到摩鐵發生性關係，結束後2人在開車途中，小嵐詢問鄭男是否有女友，他都謊稱沒有，還和小嵐斷絕聯絡。小嵐因為聯繫不上鄭男，便上網搜尋臉書，才驚覺對方已有女友，氣憤告知學校老師，再由老師報警處理。

檢警偵訊時，小嵐控訴，「後來他就不回我，我就去臉書察看他的狀況，才知道他有女友，對我只是玩玩。」苗栗地院審理時，鄭男承認知道小嵐未成年僅13歲，一審依與未滿14歲少女性交罪判刑3年。

鄭男不服上訴二審，稱自己年僅22歲且有認罪，有意和小嵐及其母親和解，但遭對方拒絕，聲請法院援用《刑法》第59條「犯罪情狀顯可憫恕」減輕刑責。經台中高分院審理認為，鄭男只為滿足自己性慾而和小嵐發生性關係，結束後就把對方拋棄，實在難以同情他，所以駁回鄭男上訴，維持3年徒刑。可上訴三審。

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