網紅「直播母親喪禮」...圍牆倒塌釀20傷！傷者氣炸：他還傳影片

▲雲南昭通一名網紅直播母親喪禮，雨太大導致圍牆倒塌20人受傷。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

親人離世本來是很悲痛的一件事情，雲南昭通市巧家縣一名陳姓網紅卻直播母親喪禮，當天下午宴請親友時，圍牆倒塌造成18人重傷2人輕傷，他本人卻不見蹤影，行為引起外界撻伐。

綜合陸媒報導，陳男在喪禮前一天還發直播預告，「老鐵們大家好，我XXX，這幾天由於我母親不在了，事情比較繁忙沒有給大家開直播，也非常感謝各位老鐵對我這件事情的掛念，感謝你們了，今天晚上我有很多親戚朋友會來到現場，也有很多山歌明星、網紅，他們會和我一起送母親明天上山，晚上有精彩節目恭候大家，8點鐘，對8點，鎖定直播間。」

陳男10日在村上公房內宴客，因下雨買了油紙布遮雨，不料到了下午4時半許，由於油紙布上雨水太多，導致固定油紙布的圍牆承受不住重量突然發生倒塌，在圍牆下就餐的人員被砸中，18人重傷2人輕傷。目前有7名受傷人員因傷勢過重被轉送至昆明就醫。

受傷村民家屬表示，「大部分村民都是腰部、頭部受傷，有些村民是腿、胸部、脖子都砸中了，還有一個小女孩9歲，眼睛砸了鼓出來一雙的，頭部砸到半邊。」事故發生後，請客的主人家支付了部分的醫療費，但隨後就以無力醫治為由失聯了，之後大家卻發現陳男還在快手上發佈相關影片博眼球，這讓大家十分氣憤。

陳先生回應表示，自己並未失聯，而是到處去借錢，喪禮當天的演出直播是網紅朋友提議，最終因牆倒事故發生而取消。他之後也在網路上發文解釋，「人生是有坎坷的，我只能是走一步算一步，不要緊的，這個先把病人搶救過來再說。」但目前帳號中相關影片已刪除。