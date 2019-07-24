芒果季玉井警幫老農加裝搬運車尾燈　防止追撞交通事故

▲台南市玉井分局警方幫老農，加裝搬運車尾燈，防止追撞交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山區目前正是芒果等採收期，玉井青果市場是山區最大集散地，農民除了將農產品透過產銷班共同運銷北上，另外也會散裝成一簍簍，凌晨時分以搬運車集中到青果市場零售，這種農車只有前頭燈，車後燈、煞車燈都不亮，很容易發生自後追撞事故，玉井警方特幫老農加裝搬運車尾燈，防止追撞事故。

警方說，每日清晨4時青果市場開門營業，3時半左右就有農民開著小貨車到市場排隊，隊伍中也有開著舊式小型搬運車，只有車頭開燈，車子後面的方向燈、剎車燈故障不亮，容易造成後方車輛追撞造成危險。芒果季節，玉井分局的員警，不但要加強芒果園的巡邏勤務，巡邏中也在找尋這類年久失修的農用搬運車，主動幫他們加裝車尾燈。

據了解，玉井分局所轄道路台84線、台3線、台20線，很多農民夜間或清晨出門，遇到駕駛人不知禮讓，常因車輛車速過快，險象環生。甚至常因夜間昏暗路段汽、機車駕駛人視線不清，發生交通事故。今年1月曾發生農用搬運車在凌晨時段遭後方來車追撞事故，針對此案詳加檢討，發現有少部分的搬運車年久失修，前面車燈和後方煞車燈都故障，因此造成後方駕駛人不易發現。

玉井分局長楊青垂，了解芒果收成之際轄區農民駕駛農用搬運車，經過幹道不易被其他駕駛人發現，特別交代轄區各派出所員警，以南化區厚德紫竹寺捐贈240組車尾燈，針對易肇事時段熱點，主動幫農民裝設，以提高辨識度，藉此溫馨的小動作，提醒農民找時間到農機行將故障之後方車燈修復，提升天色昏暗時的辨識度，以降低交通事故案件的發生，這些舉動在轄區各里治安會報中深獲山區民眾好評。



楊青垂分局長也要求各派出所，針對轄內道路易肇事路段、時段機動攔查取締，並加強取締酒後駕車、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等交通違規，希望給山區居民一個安全行的環境。