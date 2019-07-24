　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

芒果季玉井警幫老農加裝搬運車尾燈　防止追撞交通事故

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市玉井分局警方幫老農，加裝搬運車尾燈，防止追撞交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井分局警方幫老農，加裝搬運車尾燈，防止追撞交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山區目前正是芒果等採收期，玉井青果市場是山區最大集散地，農民除了將農產品透過產銷班共同運銷北上，另外也會散裝成一簍簍，凌晨時分以搬運車集中到青果市場零售，這種農車只有前頭燈，車後燈、煞車燈都不亮，很容易發生自後追撞事故，玉井警方特幫老農加裝搬運車尾燈，防止追撞事故。

警方說，每日清晨4時青果市場開門營業，3時半左右就有農民開著小貨車到市場排隊，隊伍中也有開著舊式小型搬運車，只有車頭開燈，車子後面的方向燈、剎車燈故障不亮，容易造成後方車輛追撞造成危險。芒果季節，玉井分局的員警，不但要加強芒果園的巡邏勤務，巡邏中也在找尋這類年久失修的農用搬運車，主動幫他們加裝車尾燈。

▲台南市玉井分局警方幫老農，加裝搬運車尾燈，防止追撞交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，玉井分局所轄道路台84線、台3線、台20線，很多農民夜間或清晨出門，遇到駕駛人不知禮讓，常因車輛車速過快，險象環生。甚至常因夜間昏暗路段汽、機車駕駛人視線不清，發生交通事故。今年1月曾發生農用搬運車在凌晨時段遭後方來車追撞事故，針對此案詳加檢討，發現有少部分的搬運車年久失修，前面車燈和後方煞車燈都故障，因此造成後方駕駛人不易發現。

▲台南市玉井分局警方幫老農，加裝搬運車尾燈，防止追撞交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長楊青垂，了解芒果收成之際轄區農民駕駛農用搬運車，經過幹道不易被其他駕駛人發現，特別交代轄區各派出所員警，以南化區厚德紫竹寺捐贈240組車尾燈，針對易肇事時段熱點，主動幫農民裝設，以提高辨識度，藉此溫馨的小動作，提醒農民找時間到農機行將故障之後方車燈修復，提升天色昏暗時的辨識度，以降低交通事故案件的發生，這些舉動在轄區各里治安會報中深獲山區民眾好評。

楊青垂分局長也要求各派出所，針對轄內道路易肇事路段、時段機動攔查取締，並加強取締酒後駕車、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等交通違規，希望給山區居民一個安全行的環境。

ET快訊
NCC再罰中天新聞160萬！開鍘5電視台8新聞違規一次看
午後雨彈範圍擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
暑假不想打工　台中16歲少女拿西瓜刀追砍2刀..媽媽滿身血求
國安局抓內鬼！1500人填私菸「自檢表」　現金、轉帳一併查

關鍵字：芒果季,玉井警,搬運車,尾燈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

芒果季玉井警幫老農加裝搬運車尾燈　防止追撞交通事故

竹塹中元城隍祭7月31日開跑　在地文化盛事

電動自行車改裝超速、雙載　屏東監警聯手稽查扣車＆開罰

種子＆暖冬毀了恆春洋蔥金字招牌　立委參選人周佳琪籲政府重視　

民眾擅入巴克禮防疫管制區　曾信凱：管制鬆散應究責

新竹市立動物園河馬樂樂入新厝　暑假邀請大小朋友搶先遊園

高雄社會局前局長初選出線　葉壽山：參選只為屏東贏

防範民眾闖入巴克禮公園　 市府加強「人力保護網」加派保全進駐

台南U12開賽進入倒數2天　市府團隊完成整備

當您老了！　台南市社會局辦「小小安心服務員」高齡體驗

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

芒果季玉井警幫老農加裝搬運車尾燈　防止追撞交通事故

竹塹中元城隍祭7月31日開跑　在地文化盛事

電動自行車改裝超速、雙載　屏東監警聯手稽查扣車＆開罰

種子＆暖冬毀了恆春洋蔥金字招牌　立委參選人周佳琪籲政府重視　

民眾擅入巴克禮防疫管制區　曾信凱：管制鬆散應究責

新竹市立動物園河馬樂樂入新厝　暑假邀請大小朋友搶先遊園

高雄社會局前局長初選出線　葉壽山：參選只為屏東贏

防範民眾闖入巴克禮公園　 市府加強「人力保護網」加派保全進駐

台南U12開賽進入倒數2天　市府團隊完成整備

當您老了！　台南市社會局辦「小小安心服務員」高齡體驗

快訊／王國材出發查華航「何時開始配合走私」　喊話不要遮遮掩掩

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

UA前進中職明星賽　打造專屬裝備送上最強祝福

衛武營打造全台獨家「馬戲平台」　馬戲迷能欣賞還能親身體驗！

史上最貴！　NIKE超稀有神鞋「月亮鞋」以1360萬售出

喇牙寶寶爬床上　他萌翻抬頭一看：嚇到跳起來！網發麻曝...媽媽很盡責

正式跟按讚說再見！IG宣佈7國率先「隱藏讚數」只有發文者看得到

滅蚊靠爬樹？韓國瑜早知有專業機具可用「8度狂讚好聰明」

民進黨爛帳推前朝？ 洪孟楷：為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草

賣房土增稅貴鬆鬆　4條件可改為自用優惠稅率節稅

整池泳衣妹！全班只有他一男 男大生選錯課燦笑 ：很難受

地方熱門新聞

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：..

宜市天坑　縣府全力漏夜修補

新北淡水夏日新去處　體驗輕旅行

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

新北打造「萬金杜鵑鄉」

國稅局電腦雙重抽　這裡中獎者逾..

觀光大使林瑞陽率千人遊宜蘭

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」　搞..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

推動友善農業　肥料資材補助持續..

石碇永定溪流整治　獲金質獎肯定

婦返家未見女兒急報警　一查在婆..

罷韓聯盟被黑不忍了！提告20名..

更多熱門

相關新聞

清山護果緝黑工玉井警總動員

台南市玉井分局長楊青垂，鑒於玉井分局轄內遍植芒果，於7、8月間芒果大量收成，將引進大量移工進入山區幫農，其中不乏有逃逸移工或通緝中的「黑工」，為確保山區安寧及農產品的安全，7月16日上午8時至12時，規劃執行清山專案。

台南芒果季人潮多加強交通疏導

玉井警清山專案　確保果農安居

搬運車加裝尾燈　為農民點亮光明

Skoda Superb搭載矩陣式LED頭燈

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面