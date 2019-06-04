搬運車加裝尾燈　為農民點亮交通光明

▲台南市警玉井分局警方，幫農用搬運車加裝尾燈，以提升夜間或清晨行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局所轄道路台84線、台3線、台20線，很多農民夜間或清晨出門，遇到駕駛人不知禮讓，常因車輛車速過快，險象環生，甚至常因夜間昏暗路段汽、機車駕駛人視線不清，發生交通事故。

今年1月曾發生農用搬運車在凌晨時段遭後方來車追撞事故，針對此案詳加檢討，發現有少部分的搬運車年久失修，前面車燈和後方煞車燈都故障，因此造成後方駕駛人不易發現。

玉井分局長楊青垂，了解芒果收成之際轄區農民駕駛農用搬運車，經過省道不易被其他駕駛人發現，特別交代轄區各派出所員警，在車身後方張貼反光貼紙，以提高辨識度，此舉傳到南化老鄉長陳春林耳裡，認為警察行善要有社會人士做後盾，因此以厚德紫竹寺主委身分認購240組車尾燈捐贈，藉此拋磚引玉，提醒大眾注意搬運車的安全問題。

楊青垂分局長督促玉井分局員警，妥善利用厚德紫竹寺購贈的太陽能腳踏車尾燈，針對易肇事時段熱點，主動幫助轄區農民裝設農用搬運車，以加強天色昏暗實的辨識度，這些舉動深獲山區民眾好評。

楊分局長同時也要求各派出所，針對轄內道路易肇事路段、時段機動攔查取締，並加強取締酒後駕車、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等交通違規，希望給山區居民一個安全的環境，多一分禮讓、多一分關心，共同關懷行的安全。