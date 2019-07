維護LGBT權益、力挺政治犯…俄運動家遭刺殺亡　友：收到「具名」死亡威脅

▲俄羅斯LGBT維權人士格里戈里耶娃遭殺害。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

俄羅斯知名LGBT維權人士格里戈里耶娃(Yelena Grigoryeva)被人發現陳屍在聖彼得堡(St. Petersburg),身上有多處刀傷。她的友人表示,格里戈里耶娃生前就曾多次收到死亡威脅,甚至連住家地址、照片都被人公布在網站上,但是警方都置之不理,「對於LGBT族群來說,俄羅斯警察部會提供任何幫助。」

41歲的格里戈里耶娃是俄國知名的社會運動人士,不僅公開支持LGBT族群的權益,也呼籲政府還予政治犯自由,多次觸怒莫斯科當局。負責重大刑案的俄羅斯國家調查委員會(Investigative Committee)指出,23日晚間在聖彼得堡路邊的灌木叢發現格里戈里耶娃,她的背部和臉部都有多處刀傷,還有遭勒脖的痕跡。

Yelena Grigoryeva’s name had been circulating on a hit list called Saw that targeted gays, lesbians, reporters, and others. Four days after the web site that hosted it went dark, she was fatally stabbed in her St. Petersburg apartment. @Mike_Eckel reports: https://t.co/AQ7tNvykZD pic.twitter.com/NO9j3t5LY3