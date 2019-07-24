維護LGBT權益、力挺政治犯…俄運動家遭刺殺亡　友：收到「具名」死亡威脅

▲俄羅斯LGBT維權人士格里戈里耶娃遭殺害。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯知名LGBT維權人士格里戈里耶娃（Yelena Grigoryeva）被人發現陳屍在聖彼得堡（St. Petersburg），身上有多處刀傷。她的友人表示，格里戈里耶娃生前就曾多次收到死亡威脅，甚至連住家地址、照片都被人公布在網站上，但是警方都置之不理，「對於LGBT族群來說，俄羅斯警察部會提供任何幫助。」

41歲的格里戈里耶娃是俄國知名的社會運動人士，不僅公開支持LGBT族群的權益，也呼籲政府還予政治犯自由，多次觸怒莫斯科當局。負責重大刑案的俄羅斯國家調查委員會（Investigative Committee）指出，23日晚間在聖彼得堡路邊的灌木叢發現格里戈里耶娃，她的背部和臉部都有多處刀傷，還有遭勒脖的痕跡。

Yelena Grigoryeva’s name had been circulating on a hit list called Saw that targeted gays, lesbians, reporters, and others. Four days after the web site that hosted it went dark, she was fatally stabbed in her St. Petersburg apartment. @Mike_Eckel reports: https://t.co/AQ7tNvykZD pic.twitter.com/NO9j3t5LY3 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) 2019年7月23日

同是維權人士的斯米爾諾瓦（Olga Smirnova）向CNN表示，格里戈里耶娃除了關心LGBT的權益之外，也公開抗議俄羅斯挑起烏克蘭東部戰事、併吞克里米亞等，這也讓她多次收到死亡威脅。另一名維權人士指出，許多LGBT支持者得個人資料、照片甚至是住家地址，都被有心人士放到網路上，並呼籲人們要除掉這些人，「對LGBT活動人士來說，他們不僅成為攻擊目標，還覺得警察不會提供幫助。」

斯米爾諾瓦表示，格里戈里耶娃收到非常多死亡威脅，不論是針對政治立場還是LGBT族群，且有些威脅還大膽地署名，「毫無疑問這是一場預謀的仇恨謀殺，但我不知道這是出於政治還是LGBT，因為警察始終置之不理。」