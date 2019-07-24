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非洲豬瘟防疫漏洞！台俄班機5月復航　7/19 才納100%行李檢查

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲陳吉仲指出，將同步強化口蹄疫與非洲豬瘟防疫。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（24日）進行第11次會議，會後召開記者會表示，俄羅斯有口蹄疫也有非洲豬瘟，已在7月19日起針對俄羅斯來台班機，實施百分百X光手提行李檢查。不過今年5月25日台俄直航班機重新恢復，等於防疫出現漏洞近2個月。農委會對此則表示，主要是不知道有直航班機。

農委會主委陳吉仲今天指出，因應口蹄疫拔針滿週年邁向非疫區，將同步強化口蹄疫與非洲豬瘟防疫，因俄羅斯同為兩疫的高風險疫區，已在7月19日針對俄羅斯來台班機，實施百分之百X光手提行李檢查，俄羅斯也成為繼大陸港澳、越、柬、寮、緬、泰及北韓和韓國後，第11個實施的國家。而為補足檢疫人力，也將在8月中旬起安排323位保全取代警力執勤。

請繼續往下閱讀...

只是俄羅斯來台直航班機5月25日就有，為何拖到7月19日才納入手提行李100%檢查？防檢局副局長杜文珍表示，主要是陸續在做滾動式檢討、盤點時發現，已有直航，雖然旅客不多，但還是決定加入。

農委會副主委黃金城說明，主要是一直認為俄羅斯沒有飛機直接到台灣，是後來開會有單位提出，雖然很少，但有專家委員警覺俄羅斯也應該納入，才決議7月19日開始實施。

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關鍵字：非洲豬瘟,中央災害應變中心,俄羅斯,直航,班機,手提行李,防疫,漏洞,農委會,陳吉仲,黃金城,杜文珍

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