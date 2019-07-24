車失控下滑2童尖叫求救　勇司機赤腳狂追100多公尺帥氣攔停

▲男子帥氣追上車成功阻止不幸事件發生。（圖／翻攝自大陸《新華視點》）

記者李振慧／綜合報導

湖北省宜昌市興山一名司機在路邊臨停時，竟然忘記拉手剎車，導致整輛車失控往後滑下山坡，車上當時還載有2名孩童，嚇得不斷放聲尖叫，幸好一名路過司機目睹危急情況，立即下車赤腳狂追了100多公尺，後來更帥氣跳上失控車，在車子即將撞上人行道上成功攔停。

事件20日上午11時發生在興山縣一條馬路上，許姓男子將轎車停在路邊後就下車離開，車上當時還載有妻子、老母以及2名孩子，然而他忘記拉手剎車，再加上車子停在下坡路段，導致轎車隨著下坡失控下滑。

從監視器畫面可看到，車上4人只有老奶奶及時開門滾下車，然而2名孩童卻還困在車上十分害怕，此時42歲男子胡文剛剛好開著計程車路過，發現情況不對立刻棄車狂奔去追許男車輛。那天氣溫高達36℃，胡男為了追車跑到鞋子都掉了，以赤腳的狀態不斷狂奔100多公尺，後來宛如動作片明星一般俐落跳上車，順利將車子停住。

胡文剛事後向媒體表示，他的左腿因為曾做過手術，醫生曾告誡他不能再做劇烈運動，但事發當時完全顧不得腿傷，一心只想救人，「當時我什麼都沒想，就想趕緊追上車」，停下車亮後才發現副駕駛上坐著一名女子，後座則是2名不滿10歲的孩童，幸好都沒有受傷，見義勇為的行為獲得當局表揚以及人民幣2000元（約台幣9026元）獎金。