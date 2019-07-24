　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南韓F-16戰機。（圖／南韓空軍）

▲俄羅斯控訴南韓戰機空中流氓行為。南韓KF-16戰機示意圖，非當事戰機。（圖／南韓空軍）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯Tu-95 MS戰略轟炸機與A-50預警機23日飛入南韓防空識別區，其中A-50預警機甚至飛入南韓位於獨島（日本稱竹島）的領空，南韓空軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機緊急升空，並開火360發警告驅離。對此俄羅斯卻指控南韓戰機是「空中流氓行為」，而且已經透過對南韓駐俄使館的武官遞交了外交通牒。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯空天軍遠程航天兵司令謝爾蓋•科貝拉什中將表示俄方就韓國飛機不合法且危險的做法向南韓駐俄使館武官遞交外交通牒。

俄方聲稱，俄羅斯與解放軍軍機在亞太地區進行聯合巡邏飛行，南韓方面稱俄羅斯一架A-50空中預警機兩次短暫進入獨島附近南韓領空，並指責俄羅斯在日本海上空侵犯南韓領空。

科貝拉什說，「根據當天南韓飛機不合法且危險做法的事實，我們向南韓武官遞交了外交通牒」。

▲獨島位置。（圖／翻攝自google map）

▲獨島位置。（圖／翻攝自google map）

科貝拉什還說，南韓戰機針對俄中兩國執行巡邏任務的飛機採取的做法是「空中的流氓行為」俄羅斯的機組人員都嚴格遵照飛行計劃行動，根據客觀監控數據，並沒有侵犯韓國和日本的領空，機群中離爭議島嶼最近的飛機也距離25公里之外，因此南韓戰機的做法必須定為成是「空中的流氓行為」。

俄羅斯國防部過去曾表示，南韓戰機曾經多次試圖阻撓俄軍機在日本海中立水域上空執行飛行，南韓方面的理由是「防空識別區」，但這不符合國際法，俄羅斯不予承認，俄方對此曾多次透過不同渠道通知了南韓。

ET快訊
她澳洲打工嫌採草莓太累...跑去半套店幫客人「擠鮮奶」！男友
國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校全程認罪　供詞設斷點自扛刑
渣男摧殘16歲孫女2年！黑道爺爺怒「下追殺令」：消波塊伺候

關鍵字：俄羅斯,南韓,外交通牒,A-50預警機,F-15K,KF-16,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

韓、俄獨島上空開戰邊緣！日本聲明：對南韓出動戰機感到遺憾

國軍F-16V改用奇異F-110發動機　推力「恐怖提升」佔位優勢大增

南韓超兇！KF-16瘋狂開火360發　驅離闖領空俄國軍機

F-35像戰機界的iPhone　俄專家：不更新就變成「昂貴廢鐵」

無視排除F-35研發警告！　首批S-400防空系統運抵土耳其

俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

印度SU-30考慮接受俄羅斯升級　20年老戰機戰力提升更致命

空軍「八一四」勝利82週年　花蓮基地開放秀三型主力戰機

與會中華職棒明星賽　陸軍269旅舉護國旗展壯闊畫面

央視曝特殊隱身裝備　讓殲-20在雷達上看來只是一隻蜜蜂

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

印度SU-30考慮接受俄羅斯升級　20年老戰機戰力提升更致命

空軍「八一四」勝利82週年　花蓮基地開放秀三型主力戰機

與會中華職棒明星賽　陸軍269旅舉護國旗展壯闊畫面

央視曝特殊隱身裝備　讓殲-20在雷達上看來只是一隻蜜蜂

要求恪遵軍紀安全　沈一鳴視導艦指部喊「零軍紀事件」

解放軍少將：一國兩制的「一國」不容商量！台灣不接受和統就武統

南韓超兇！KF-16瘋狂開火360發　驅離闖領空俄國軍機

國軍F-16V改用奇異F-110發動機　推力「恐怖提升」佔位優勢大增

韓、俄獨島上空開戰邊緣！日本聲明：對南韓出動戰機感到遺憾

南韓大創又來放火！高級質感「植物」系列讓你一秒到北歐度假

企業財報優於預期！　美股3大指數勁揚「逼近歷史高點」

俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

不愧是貓！老虎躲水災闖進人家　警破門笑了…趴床上睡香香

屎臉貓被愛滋潤後…奇蹟進化美型喵　網友美哭：確定是同一隻嗎？

高雄大淹水開「海神」噴掉車牌！瑪莎拉蒂哥一看驚呆…悲慘騎車

學長「課後教學」竟爬上床！嘿嘿5次神隱　學妹得知傷人真相爆哭

恐怖裸男上街「隨機砍殺3人」震驚全台　法官看影片不寒而慄

「親政府極端勢力」加入不穩定亂局　　CNN：香港已搖搖欲墜

印度SU-30考慮接受俄羅斯升級　20年老戰機戰力提升更致命

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

軍武熱門新聞

國軍F-16V改F-110發動..

南韓超兇！KF-16開火360..

羅援：一國兩制的「一國」不容商..

俄控訴南韓戰機「無賴行為」遞外..

印度SU-30考慮接受俄羅斯升..

殲-20在雷達上看來只是一隻蜜..

韓俄獨島開戰邊緣！日：韓出動戰..

殲-20超低空突防高度低於50..

首次曝光！美軍B-52搭載AG..

俄軍機兩度飛入南韓領空　韓軍立..

F-35像戰機的iPhone　..

雄三總工程師：建立DARPA打..

核潛艇裝核彈頭沉沒　輻射超標1..

傘兵怕高不敢跳！教官直接推下去..

更多熱門

相關新聞

印度SU-30考慮接受俄羅斯升級

印度持續推進軍事現代化。最近訪問俄羅斯的印度空軍參謀長達諾阿表示，印度正考慮在俄羅斯幫助下，升級印度空軍250多架蘇愷30MKI（Su-30MKI）戰機的航電和武器系統，印度媒體甚至以「更具致命性」來形容這次的升級案。

羅援：一國兩制的「一國」不容商量

南韓超兇！KF-16開火360發　驅離俄軍機

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

韓俄獨島開戰邊緣！日：韓出動戰機遺憾

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：只有3種可能

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

國安局吳宗憲「已走私8年」！供詞設斷點自扛刑責　

消失51年！「智慧女神潛艦」地中海底尋獲

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

她到澳洲打工嫌採草莓太累…去半套店幫男客「擠牛奶」

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：消波塊伺候

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

交出50人代購名單！吳宗憲爆不會抽菸

搭國安局私菸便車！華航「地勤美魔女」照曝光

更多

最夯影音

更多

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面