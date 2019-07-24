俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

▲俄羅斯控訴南韓戰機空中流氓行為。南韓KF-16戰機示意圖，非當事戰機。（圖／南韓空軍）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯Tu-95 MS戰略轟炸機與A-50預警機23日飛入南韓防空識別區，其中A-50預警機甚至飛入南韓位於獨島（日本稱竹島）的領空，南韓空軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機緊急升空，並開火360發警告驅離。對此俄羅斯卻指控南韓戰機是「空中流氓行為」，而且已經透過對南韓駐俄使館的武官遞交了外交通牒。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯空天軍遠程航天兵司令謝爾蓋•科貝拉什中將表示俄方就韓國飛機不合法且危險的做法向南韓駐俄使館武官遞交外交通牒。

俄方聲稱，俄羅斯與解放軍軍機在亞太地區進行聯合巡邏飛行，南韓方面稱俄羅斯一架A-50空中預警機兩次短暫進入獨島附近南韓領空，並指責俄羅斯在日本海上空侵犯南韓領空。

科貝拉什說，「根據當天南韓飛機不合法且危險做法的事實，我們向南韓武官遞交了外交通牒」。

▲獨島位置。（圖／翻攝自google map）



科貝拉什還說，南韓戰機針對俄中兩國執行巡邏任務的飛機採取的做法是「空中的流氓行為」俄羅斯的機組人員都嚴格遵照飛行計劃行動，根據客觀監控數據，並沒有侵犯韓國和日本的領空，機群中離爭議島嶼最近的飛機也距離25公里之外，因此南韓戰機的做法必須定為成是「空中的流氓行為」。

俄羅斯國防部過去曾表示，南韓戰機曾經多次試圖阻撓俄軍機在日本海中立水域上空執行飛行，南韓方面的理由是「防空識別區」，但這不符合國際法，俄羅斯不予承認，俄方對此曾多次透過不同渠道通知了南韓。