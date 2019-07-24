中俄轟炸機同天現獨島附近領空　史無前例練封鎖對馬海峽

▲俄羅斯A-50預警機兩度闖入獨島領空，南韓戰機開火示警。（圖／路透社）

特約記者陳孟孟／綜合報導

1架俄羅斯軍機23日兩度飛入南韓獨島領空，韓軍立即出動F-15K和KF-16戰機開火示警，引發國際注目。據了解，其實當天共有2架中國軍機和3架俄羅斯軍機飛入東部海域南韓防空識別區（KADIZ），有分析認為，這很可能是中俄兩國聯手演練如何在戰時封鎖對馬海峽戰術。

大陸知名軍評陳光文指出，此次俄羅斯軍機與中國軍機的日本海之行，應該是中俄兩國的一次空中聯合訓練，而整個過程大致上如下：23日上午，從對馬海峽趕來的中國軍機與從日本海西部飛過來俄羅斯軍機，十分罕見在日本海東南海域進行一次史無前例的聯合訓練。

▲日本防衛省公布消息，中國空軍2架轟-6K和俄羅斯空軍2架圖-95轟炸機以相同航線巡航東海和日本海。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

他進一步表示，解放軍此次派出的是航程較遠的轟-6K，該機過去有過進入日本海的經歷，但判斷應該不會有戰鬥機如殲-11B或蘇-30MKK的參加，「畢竟如果在日本海進行訓練，如此航程對戰鬥機來說一般需要空中加油機隨行。」至於俄羅斯則派出是A-50預警機與圖-95轟炸機。

陳光文強調，這次中俄空中力量在日本海的訓練，可能與偵察日韓在這一海域的軍事部署有關，「當然也可能是演練如何在戰時封鎖對馬海峽的戰術，因此十分接近獨島的領空。」

據《韓聯社》報導，當天共有3架俄羅斯軍機和2架中共軍機飛進入該國的防空識別區，其中1架俄羅斯A-50空中預警機更兩度闖入獨島領空。南韓國防部在聲明中指出，韓軍採取戰術行動，投擲照明彈並開火示警。「俄羅斯軍機雖然一度離開韓國領空，不過20分鐘後又闖進領空，迫使軍方再度開火警告。」

▼南韓空軍F-15K猛擊鷹戰鬥機。（圖／翻攝自南韓空軍官網）