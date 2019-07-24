　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中俄轟炸機同天現獨島附近領空　史無前例練封鎖對馬海峽

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯A-50預警機。（圖／路透社）

▲俄羅斯A-50預警機兩度闖入獨島領空，南韓戰機開火示警。（圖／路透社）

特約記者陳孟孟／綜合報導

1架俄羅斯軍機23日兩度飛入南韓獨島領空，韓軍立即出動F-15K和KF-16戰機開火示警，引發國際注目。據了解，其實當天共有2架中國軍機和3架俄羅斯軍機飛入東部海域南韓防空識別區（KADIZ），有分析認為，這很可能是中俄兩國聯手演練如何在戰時封鎖對馬海峽戰術

大陸知名軍評陳光文指出，此次俄羅斯軍機與中國軍機的日本海之行，應該是中俄兩國的一次空中聯合訓練，而整個過程大致上如下：23日上午，從對馬海峽趕來的中國軍機與從日本海西部飛過來俄羅斯軍機，十分罕見在日本海東南海域進行一次史無前例的聯合訓練。

▲▼日本防衛省公布消息，中國空軍2架轟-6K和俄羅斯空軍2架圖-95轟炸機以相同航線巡航東海和日本海。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲日本防衛省公布消息，中國空軍2架轟-6K和俄羅斯空軍2架圖-95轟炸機以相同航線巡航東海和日本海。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

他進一步表示，解放軍此次派出的是航程較遠的轟-6K，該機過去有過進入日本海的經歷，但判斷應該不會有戰鬥機如殲-11B或蘇-30MKK的參加，「畢竟如果在日本海進行訓練，如此航程對戰鬥機來說一般需要空中加油機隨行。」至於俄羅斯則派出是A-50預警機與圖-95轟炸機。

陳光文強調，這次中俄空中力量在日本海的訓練，可能與偵察日韓在這一海域的軍事部署有關，「當然也可能是演練如何在戰時封鎖對馬海峽的戰術，因此十分接近獨島的領空。」

據《韓聯社》報導，當天共有3架俄羅斯軍機和2架中共軍機飛進入該國的防空識別區，其中1架俄羅斯A-50空中預警機更兩度闖入獨島領空。南韓國防部在聲明中指出，韓軍採取戰術行動，投擲照明彈並開火示警。「俄羅斯軍機雖然一度離開韓國領空，不過20分鐘後又闖進領空，迫使軍方再度開火警告。」

▼南韓空軍F-15K猛擊鷹戰鬥機。（圖／翻攝自南韓空軍官網）

▲▼南韓空軍的F-15K猛擊鷹戰鬥機, 猛擊鷹(Slam Eagle),F15。（圖／翻攝自南韓空軍官網）

ET快訊
「不要嫁！」鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　一張照片逼哭3萬人
廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐
渣狼柔道教練！誘吞國三生「手機藏多照」　5劈女友…健壯體格曝

關鍵字：對馬海峽,獨島,俄羅斯,南韓,解放軍,F-15K,KF-16,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

高度低於50米！　殲-20首秀超低空突防

移植轟油-6加油系統　運油-20考慮去除空投空降能力

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

同型艦曾直線衝擊美瀕海艦　解放軍3艘053H1同日退役

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

中俄轟炸機同天現獨島附近領空　史無前例練封鎖對馬海峽

俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

中俄轟炸機同天現獨島附近領空　史無前例練封鎖對馬海峽

俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

印度SU-30考慮接受俄羅斯升級　20年老戰機戰力提升更致命

空軍「八一四」勝利82週年　花蓮基地開放秀三型主力戰機

與會中華職棒明星賽　陸軍269旅舉護國旗展壯闊畫面

央視曝特殊隱身裝備　讓殲-20在雷達上看來只是一隻蜜蜂

要求恪遵軍紀安全　沈一鳴視導艦指部喊「零軍紀事件」

解放軍少將：一國兩制的「一國」不容商量！台灣不接受和統就武統

南韓超兇！KF-16瘋狂開火360發　驅離闖領空俄國軍機

國軍F-16V改用奇異F-110發動機　推力「恐怖提升」佔位優勢大增

9200條私菸離奇「五度五關」！　分裝5貨櫃作法與一般免稅品不同

廖人帥跟蕾菈過完夜…隔10hr帶「二號大胸妹」回家！　超狂私生活起底

韓國瑜「副手心裡有數」　具備2大條件…語帶玄機：呵呵呵

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

《陳情令》肖戰深夜到機場才發現票被取消！　粉絲氣揪原因「發現變態真相」

「好好選別辜負韓粉」　謝長廷勸韓國瑜辭市長：才不會耽誤高雄發展

北市酒店包廂內聊往事起口角　男遭人持酒杯打破頭送醫

做電影只有賺大錢、得大獎！《灼人秘密》8大金句「演藝圈血淋現實」爆討論

郭台銘自稱「不適合當副手」　韓國瑜：這時候小我根本不重要

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

軍武熱門新聞

國軍F-16V改F-110發動..

南韓超兇！KF-16開火360..

羅援：一國兩制的「一國」不容商..

俄控訴南韓戰機「無賴行為」遞外..

印度SU-30考慮接受俄羅斯升..

中俄轟炸機演練封鎖對馬海峽

殲-20在雷達上看來只是一隻蜜..

韓俄獨島開戰邊緣！日：韓出動戰..

殲-20超低空突防高度低於50..

首次曝光！美軍B-52搭載AG..

俄軍機兩度飛入南韓領空　韓軍立..

F-35像戰機的iPhone　..

雄三總工程師：建立DARPA打..

核潛艇裝核彈頭沉沒　輻射超標1..

更多熱門

相關新聞

俄控訴南韓戰機「無賴行為」遞外交通牒

俄羅斯Tu-95 MS戰略轟炸機與A-50預警機23日飛入南韓防空識別區，其中A-50預警機甚至飛入南韓位於獨島（日本稱竹島）的領空，南韓空軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機緊急升空，並開火360發警告驅離。對此俄羅斯卻指控南韓戰機是「空中流氓行為」，而且已經透過對南韓駐俄使館的武官遞交了外交通牒。

印度SU-30考慮接受俄羅斯升級

羅援：一國兩制的「一國」不容商量

南韓超兇！KF-16開火360發　驅離俄軍機

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：只有3種可能

國安局吳宗憲「已走私8年」！供詞設斷點自扛刑責　

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

她到澳洲打工嫌採草莓太累…去半套店幫男客「擠牛奶」

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

消失51年！「智慧女神潛艦」地中海底尋獲

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：消波塊伺候

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

交出50人代購名單！吳宗憲爆不會抽菸

更多

最夯影音

更多

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面