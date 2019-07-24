他傳授「愛與包容手卡」3步驟大公開！製作結局神翻轉　網一看笑歪：會上癮

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高雄市長韓國瑜上任後，引發不少爭議，而他也將代表國民黨角逐2020總統大選。對此，臉書上就有粉絲專頁公開3步驟，教大家製作「愛與包容溫馨手卡」，但這手卡不僅看起來怪怪的，就連結局也是笑倒一片網友。

▲「愛與包容手卡」3步驟大公開。（圖／我這個人很簡單授權，下同）

臉書粉絲專頁「我這個人很簡單」上傳一段影片並發文表示，「今天教大家如何製作，愛與包容溫馨手卡，注意事項：確保附近沒有韓粉出沒」只見影片的最一開始，A4紙上寫有韓國瑜的名字，而在將紙張折起後，乍看之下有點像一個「輸」字（實際並非）。對此，該粉絲團也大方將製作過程公布在影片後面，但仔細一看這步驟怎麼感覺怪怪的。

根據該粉絲頁公布的3步驟，一開始先準備一張紙寫上「韓國瑜」，接著分成三等分再摺起來，影片看到這還算相當正常，但接下來的步驟，讓不少網友直接笑翻啦！最後的步驟三，竟然是揉一揉丟到垃圾桶，而影片的最後鏡頭還刻意帶向垃圾桶內，拍下紙團在垃圾桶內的模樣，還大大用後至寫上兩個字：「垃圾」。

貼文一出，瞬間笑翻不少網友，許多人留言表示，「我笑死」、「害我這麼認真看」、「非常好，要不是為了環保，我絕對會買一疊A4紙回來折！」、「練習了好多遍，突然覺得越做越上癮」。

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