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護樹盟喊話韓國瑜...有點年紀的男人爬樹要小心　 網：瑜兄是找蝸牛？

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▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜爬樹視察登革熱。（圖／記者賴君欣攝）

記者許展溢／台北報導

高雄市長韓國瑜今（24日）視察登革熱疫情，卻突然一舉爬上樹木，讓許多人驚訝連連。 台灣護樹聯盟稍早則在臉書貼文提出3點意見，其中一點是「有點年紀的男人爬樹真的要小心了」，引起不少網友熱烈討論，還有人問，瑜兄是找蝸牛？

韓國瑜今天到前鎮鳳山區視察登革熱防疫作業，攀爬到樹木上想要檢查樹洞積水有沒有使用「發泡棉」補上。此舉引來許多民眾關注，護樹聯盟在臉書提出3點意見認為，「塞發泡綿在樹體中會導致吸水後的發泡綿讓樹幹腐爛」、「發泡綿並無法完全防水，且並無法因此禁止蚊蟲」，且「有點年紀的男人爬樹真的要小心了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣護樹團體聯盟在臉書貼文向韓國瑜喊話，有點年紀的男人爬樹真的要小心了。（圖／翻攝台灣護樹團體聯盟臉書專頁）

▲台灣護樹團體聯盟針對韓國瑜爬樹，在臉書提出3點意見。（圖／翻攝台灣護樹團體聯盟臉書專頁）

該篇文章底下不少網友留言， 「邏輯真的常人無法理解」、「有沒有工安概念阿！就這樣爬上去......無言 」、「國瑜上樹」、「瑜兄是找蝸牛」、「替樹捏了一把冷汗」、「到底在衝啥毀... 」、「為什麼要欺負樹 」、「可不可以找專業的來」。

護樹聯盟創辦人張美惠向《ETtoday新聞雲》表示，把泡棉塞進樹洞，只要下雨就會吸水，水會被塞到裡面無法透氣，樹幹會爛掉，批韓國瑜很簡單的道理都不知道，還這樣爬到樹上去，是有沒有基本的常識？

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼網友看到韓國瑜爬樹留言問「瑜兄是找蝸牛？」（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

張美惠說，若樹木有樹洞，代表可能生病了，需要修剪管理，並檢查有無腐爛等不健康情況，不是塞東西進去，讓樹木更爛，這樣做顯示高雄綠化管理水準很差、很瞎，認為韓國瑜要關心登革熱疫情方法用錯了，且一個中老年人也不要再裝年輕人這樣爬樹。

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關鍵字：韓國瑜,爬樹,登革熱疫情,台灣護樹聯盟,張美惠,男人,蝸牛,瑜兄

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