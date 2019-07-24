私菸案影響民進黨與時代力量合作？　卓榮泰：為大局展現善意

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量踢爆國安局走私菸風波延燒第三天，民進黨主席卓榮泰24日受訪時，被問到此案是否影響後續與時代力量合作的可能性，回應表示「雙方展現最好誠意，為了大局會展現善意。」

面對私菸案球越滾越大，是否衝擊民進黨選情？卓榮泰表示，政府的施政都跟選情相關，我們都戰戰兢兢，他表示，總統府跟相關單位在第一時間對此案非常重視、且明快處置，待國安局新的人事案宣布後，希望將看到嶄新的執政團隊繼續努力。

至於對選情影響多少？黨內是否有評估？卓榮泰表示，短時間看不不出來，但我知道在人民心中，會有希望能看到真相的期待，不管過去如何，我們今天在努力的就是要清查過去種種積弊，沒有任何理由和藉口，清除完之後才能真正落實行事上的轉型正義，這是政府要努力去做的，「我們除了感到遺憾、心痛之外，也希望藉這個事件，加快政府的轉型正義和清查積弊的努力。」

被問到此案是否影響與時代力量後續合作的可能性，卓榮泰則說，「雙方展現最好的誠意，為了大局，我覺得我們應該展現善意，我們會做到。」

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