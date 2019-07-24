國安私菸案　法務部長蔡清祥：只要有犯罪「馬朝、蔡朝」都會查辦

記者翁伊森／嘉義報導

法務部長蔡清祥24日由嘉義市長黃敏惠，法務部蔡清祥部長、保護司黃玉垣司長及嘉義地檢署繆卓然檢察長陪同由法務部、教育部、衛生福利部、嘉義市毒品危害防制中心及國立自然科學博物館等單位共同舉辦的「藥不藥‧一念間行動博物館」特展，對於媒體提問「國安私菸」追溯問題做出回應，他表示，不論哪個政府執政，只要犯罪都要抓。

▲▼ 法務部長蔡清祥（圖左）與嘉義市長黃敏惠出席反毒活動。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 藥不藥‧一念間行動博物館特展，7月23日至8月18日暑假期間於嘉義文化創意產業園區米桶前廣場開展。（圖／記者翁伊森攝）

「國安私菸」事件持續延燒，法務部長蔡清祥南下嘉義出席反毒活動後，就媒體提問做出回應，他說，該案「檢調單位已經積極在偵辦，相信案情很快水落石出，對於有無調查上限，尊重偵辦單位的決定，一定勿枉勿縱，至於是否溯及前朝，他強調，調查單位將一併考慮但只要涉及犯罪事實，不論那一政府時代都將依法偵辦。」

由國立自然科學博物館所打造博物館車，展覽內容包含「藥到命除」、「真藥命」、「不藥臉」、8大主題展區，月23日至8月18日暑假期間於嘉義文化創意產業園區米桶前廣場開展。

▲▼ 藥不藥‧一念間行動博物館特展吸引大小朋友參觀。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 法務部長蔡清祥出席反毒活動，對於媒體詢問國安私菸事件做出回應。（圖／記者翁伊森攝）