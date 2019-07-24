華航免稅菸鐵三角曝光！「美魔女地勤」是邱義仁前幕僚親信

圖、文／鏡週刊

華航資深地勤督導董靜宜搭上國安局便車搶買免稅品！本刊調查，董靜宜曝光也意外揭露她是華航資深副總羅雅美的親信之一，加上國安局少校吳宗憲大量買免稅菸達9,800條，數量之大，已非國安局及華航的基層員工所能處理，檢調已接獲線報，懷疑這批免稅菸從訂購到運送過程都由華航高層介入暗助，羅雅美等人恐被列為調查對象。

本刊調查，總統蔡英文此次出訪的專機負責人正是華航資深副總羅雅美，這回免稅菸品出事，華航空中用品部門的管理顯然出了大漏洞。知情人士向本刊說，華航空品部副總邱彰信大有來頭，他的胞姊是民進黨籍立委邱議瑩，至於空中商品部協理于堯過去是公關室協理，人脈豐沛，三人堪稱鐵三角，也是這次華航負責總統出訪的核心人物，是否與免稅菸弊案有關，備受矚目。

由於國安局從訂菸、取菸到運菸等三大過程，全都有華膳及華航人員包庇，若非極高層下令，絕非小小員工足以一手遮天，一旦檢調查出有人包庇國安局走私香菸，華膳及華航高層恐怕都有犯意聯絡或行為分擔之責，恐全淪為貪污治罪條例共犯，最輕面臨10年以上刑責。

本刊調查，總統蔡英文出訪時，見到羅雅美時曾喊了聲「小美」，也讓她的政治背景曝光。其實羅雅美過去跟華航並無淵源，她在學生時代就參與社會運動，曾任民進黨大老邱義仁的核心幕僚，擔任過邱在國安會祕書長及總統府祕書長的辦公室主任，直到政黨輪替，才在2008年到華航旗下的華膳公司擔任經理。

馬英九執政8年，由於羅雅美工作能力強，因此一直待在華膳任職，也無高升機會，直到2016年何煖軒出任華航董事長，羅雅美直接高陞回華航擔任資深副總，也讓華航內部有「反美」勢力存在。

此外，綠營立委邱議瑩的弟弟、華航空品部副總邱彰信是在何煖軒上任後，將他從德國分公司總經理調回台灣擔任台灣地區行銷協理，前年邱彰信又高升到華航空中用品供應處副總經理。

國安局這回狂買9,800條免稅菸，菸品未跟總統送上專機，竟能暫存華膳倉庫，華航不但沒退單，又幫忙藏放倉庫，且眼睜睜看著免稅菸送上國安局車輛，相關流程都未依照正常程序處理，空中商品部不可能不知情，華航卻仍同意協助訂菸，踢爆此案的立委黃國昌已要求華航董事長謝世謙下台，不過，隨著檢調緊鑼密鼓追查，全案恐非董座換人下台一鞠躬能善了。

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