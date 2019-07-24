　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華航免稅菸鐵三角曝光！「美魔女地勤」是邱義仁前幕僚親信

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

華航資深地勤督導董靜宜搭上國安局便車搶買免稅品！本刊調查，董靜宜曝光也意外揭露她是華航資深副總羅雅美的親信之一，加上國安局少校吳宗憲大量買免稅菸達9,800條，數量之大，已非國安局及華航的基層員工所能處理，檢調已接獲線報，懷疑這批免稅菸從訂購到運送過程都由華航高層介入暗助，羅雅美等人恐被列為調查對象。

本刊調查，總統蔡英文此次出訪的專機負責人正是華航資深副總羅雅美，這回免稅菸品出事，華航空中用品部門的管理顯然出了大漏洞。知情人士向本刊說，華航空品部副總邱彰信大有來頭，他的胞姊是民進黨籍立委邱議瑩，至於空中商品部協理于堯過去是公關室協理，人脈豐沛，三人堪稱鐵三角，也是這次華航負責總統出訪的核心人物，是否與免稅菸弊案有關，備受矚目。

由於國安局從訂菸、取菸到運菸等三大過程，全都有華膳及華航人員包庇，若非極高層下令，絕非小小員工足以一手遮天，一旦檢調查出有人包庇國安局走私香菸，華膳及華航高層恐怕都有犯意聯絡或行為分擔之責，恐全淪為貪污治罪條例共犯，最輕面臨10年以上刑責。

本刊調查，總統蔡英文出訪時，見到羅雅美時曾喊了聲「小美」，也讓她的政治背景曝光。其實羅雅美過去跟華航並無淵源，她在學生時代就參與社會運動，曾任民進黨大老邱義仁的核心幕僚，擔任過邱在國安會祕書長及總統府祕書長的辦公室主任，直到政黨輪替，才在2008年到華航旗下的華膳公司擔任經理。

馬英九執政8年，由於羅雅美工作能力強，因此一直待在華膳任職，也無高升機會，直到2016年何煖軒出任華航董事長，羅雅美直接高陞回華航擔任資深副總，也讓華航內部有「反美」勢力存在。

此外，綠營立委邱議瑩的弟弟、華航空品部副總邱彰信是在何煖軒上任後，將他從德國分公司總經理調回台灣擔任台灣地區行銷協理，前年邱彰信又高升到華航空中用品供應處副總經理。

國安局這回狂買9,800條免稅菸，菸品未跟總統送上專機，竟能暫存華膳倉庫，華航不但沒退單，又幫忙藏放倉庫，且眼睜睜看著免稅菸送上國安局車輛，相關流程都未依照正常程序處理，空中商品部不可能不知情，華航卻仍同意協助訂菸，踢爆此案的立委黃國昌已要求華航董事長謝世謙下台，不過，隨著檢調緊鑼密鼓追查，全案恐非董座換人下台一鞠躬能善了。

更多鏡週刊報導
【獨家】【隨扈夾帶菸】裡應外合！　華航地勤美魔女搭國安局便車搶買免稅品
【隨扈夾帶菸】國安局吳宗憲等2軍官遭收押　最重可判無期罰1億
【獨家】【隨扈夾帶菸】搭國安局便車搶買未稅品　2血拚神祕女子曝光

ET快訊
獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬手法曝光
任達華出院了！右手包紮首度現身「我們回家」
角逐2020總統大選？柯文哲鬆口：最晚9/1決定
凌晨包車1200到家！閨蜜「妳付1千我付200」神邏輯　出國
渣男加換妻俱樂部！揪3P狂約喊「很爽」　正宮淚崩：原諒換更深

關鍵字：鏡週刊,免稅菸,華航,邱義仁,羅雅美

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

韓國瑜爬樹看登革熱　柯P幕僚神打臉「用科技大贏」

快訊／國安私菸風暴第三天　總統府1400親上火線說清楚

蘇貞昌酸別的地方有市長　韓國瑜不服氣：歡迎來高雄我們隨時都在

謝長廷喊話韓國瑜「辭市長展決心」　曾銘宗：別跨海干涉國內大選

獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬「手法」曝光

國安私菸案　法務部長蔡清祥：只要有犯罪「馬朝、蔡朝」都會查辦

快訊／角逐2020總統大選？柯文哲鬆口：最晚9/1決定

華航免稅菸鐵三角曝光！「美魔女地勤」是邱義仁前幕僚親信

蔡英文哀悼「京都動畫」縱火案：傷者早日康復、家屬傷痛被撫慰

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

韓國瑜爬樹看登革熱　柯P幕僚神打臉「用科技大贏」

快訊／國安私菸風暴第三天　總統府1400親上火線說清楚

蘇貞昌酸別的地方有市長　韓國瑜不服氣：歡迎來高雄我們隨時都在

謝長廷喊話韓國瑜「辭市長展決心」　曾銘宗：別跨海干涉國內大選

獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬「手法」曝光

國安私菸案　法務部長蔡清祥：只要有犯罪「馬朝、蔡朝」都會查辦

快訊／角逐2020總統大選？柯文哲鬆口：最晚9/1決定

華航免稅菸鐵三角曝光！「美魔女地勤」是邱義仁前幕僚親信

蔡英文哀悼「京都動畫」縱火案：傷者早日康復、家屬傷痛被撫慰

再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

影／洛磯殺手！國民透納生涯2度完全打擊都是對洛磯

彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

夜店妹「我在跟朋友告白」求Uber：等我一下！他暖心回應　網狂敲碗後續

韓國瑜爬樹看登革熱　柯P幕僚神打臉「用科技大贏」

快訊／國安私菸風暴第三天　總統府1400親上火線說清楚

中職／尼克斯力阻兄弟連勝　運彩看好桃猿

貴州六盤水深夜山崩「埋21棟房屋」　已致11人死亡

上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」...網笑爛：哪招啊

神調度！大谷翔平2上就代打　對前田健太敲安打打進1分

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹..

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的..

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：..

國安局吳宗憲「已走私8年」！供..

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

韓國瑜提副手條件：這時候小我根..

吳宗憲私菸50人名單　還有貴婦..

交出50人代購名單！吳宗憲爆不..

搭國安局私菸便車！華航「地勤美..

黃暐瀚認了：馬英九時期專機團員..

私菸案「團爸」名單出爐　檢調將..

小萌妹問為什麼從醫生變市長　柯..

辦私菸案長官不知　調查官徐安毅..

沈富雄：郭台銘一定選　當選機會..

更多熱門

相關新聞

林佳龍要求華航最快時間出來說明

國安局官員利用總統蔡英文出訪專機之便，走私9800條免稅菸品，並企圖透過通關禮遇夾帶入境，立委黃國昌點名華航高層涉入協助。交通部長林佳龍表示，由於華航至今仍未提出行政調查報告，一早已指示，王國材政務次長、也是航發會董事長率隊前往華航了解詳情及取得資料，也要求華航在最快的時間內提出檢討報告，對社會說明。

吳釗燮與日訪賓聊天嘆：香菸事件讓出訪成果被沖淡

旅平險賣翻天！　上半年投保件暴增178.5％...原來是怕航空公司罷工

黃國昌飆罵：李大維是國安體系的太上皇嗎？

快訊／黃國昌：華航恐刪電磁紀錄

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面